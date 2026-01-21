Її називають "шедевром" пластичної хірургії: як змінилася Повалій після операцій та "уколів краси"

Співачка у старості виглядає молодшою, ніж на початку кар’єри

Таїсія Повалій — російська співачка українського походження, яка зрадила батьківщину, перебралася до Москви та стала інструментом у руках російської пропаганди. Свою кар’єру артистка розпочинала в Україні, і тоді вона виглядала зовсім не так, як зараз після втручання пластичних хірургів.

"Телеграф" розповідає, що відомо про пластичні операції та "уколи краси" Таїсії Повалій.

Таїсія Повалій зробила кілька пластичних операцій та коле ботокс. Фото: відкриті джерела

Повалій у молодості

Таїсія Повалій розпочала свою кар’єру з роботи у Київському державному мюзик-холі. Спочатку вона виступала у складі вокальної групи, а потім розпочала сольне плавання. Великий успіх та визнання прийшли до співачки після перемоги на конкурсах та фестивалях. У 1993 році Повалій отримала Гран-прі на міжнародному фестивалі "Слов’янський базар" у Вітебську, що зробило її зіркою першої величини на пострадянському просторі.

Таїсія Повалій у молодості. Фото: відкриті джерела

На той час зовнішність молодої співачки була максимально природною і відповідала радянській моді. Таїсія мала м’які, гармонійні риси обличчя, виразні карі очі та натуральні губи середньої повноти.

Таїсія Повалій на початку кар’єри. Фото: відкриті джерела

А ось із зачісками любила поекспериментувати, проте часто носила модний на той час "начіс". Багато хто пам’ятає співачку з пишним темним волоссям і навіть "хімічною завивкою". А ось класичний блонд і прямі гладкі пасма з’явилися в її образі пізніше.

Таїсія Повалій була однією із перших зірок, хто зробив пластику. Фото: відкриті джерела

Проте у 2000-х Повалій стала однією з перших українських зірок, які наважилися на пластику. Операція артистки була не дуже вдалою — введення біополімерного гелю в ділянку щік та носогубних складок призвело до асиметрії обличчя. Про це розповідала сама Повалій, як і про уколи ботоксу, через які в якийсь момент навіть втратила голос, пише РБК-Україна. Проте не всі свої операції та "уколи краси" Таїсія підтверджує. За неї говорять хірурги та косметологи.

Таїсія Повалій після пластики та "уколів краси". Фото: відкриті джерела

Повалій після пластичних операцій

Зараз у Таїсії Повалій важко впізнати ту молоду співачку, якою вона була на початку кар’єри. Примітно, що на деяких нинішніх фото вона виглядає навіть краще ніж у молодості, а таблоїди називають співачку "шедевром" пластичної хірургії.

Таїсія Повалій після пластики з асиметричним обличчям. Фото: відкриті джерела

Експерти сходяться на думці, що Повалій зробила низку хірургічних втручань, серед яких ринопластика, блефаропластика, корекція підборіддя та щелепи, ендоскопічна підтяжка чола та брів. Крім того, співачка, на думку косметологів, збільшувала губи та робила лазерне омолодження. Все це призвело до того, що у свій 61 рік вона виглядає молодшою, ніж на початку кар’єри.

Так зараз виглядає Таїсія Повалій. Фото: скріншот із відео

