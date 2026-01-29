Стала її "візиткою": яка пісня зробила Повалій популярною у Росії (відео)

Співачка втекла до Москви і стала інструментом у руках російської пропаганди

Таїсія Повалій — відома російська співачка з українським корінням, яка зрадила свою батьківщину, втекла до Москви під час війни і стала рупором російської пропаганди. Вона розпочинала свою кар’єру у 90-х роках і згодом стала однією з найяскравіших та найпопулярніших артисток.

"Телеграф" розповідає, яка пісня зробила Таїсію Повалій популярною не лише в Україні, а й у Росії.

Таїсія Повалій. Фото: скріншот із відео

Повалій та її пісня-візитка

Головним хітом у кар’єрі Таїсії Повалій стала пісня "Одолжила". Вона вийшла у 2002 році та стала справжньою візитною карткою артистки.

Слова цієї пісні написав Юрій Рибчинський, а музику – Ніколо Петраш. Композиція була написана в жанрі естрадного шлягера з легким мотивом, що запам’ятовується. Вона розповідає про жінку, яка "позичила" чоловіка і сама в нього закохалася.

Сама співачка нерідко називає "Одолжила" своєю "щасливою" піснею. Вона досі іноді виконує її на концертах, а зал їй підспівує. А у 2008 році Повалій отримала за цей трек російську премію "Шансон року".

Цікаво, що саме пісня "Одолжила" зробила Повалій знаменитою і за межами України, зокрема, в Росії. До того її найпопулярнішою піснею була "Чортополох" українською мовою.

Таїсія Повалій. Фото: скріншот із відео

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилася Повалій після операцій та "уколів краси". Її називають "шедевром" пластичної хірургії.