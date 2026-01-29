Стала її "візиткою": яка пісня зробила Повалій популярною у Росії (відео)
Співачка втекла до Москви і стала інструментом у руках російської пропаганди
Таїсія Повалій — відома російська співачка з українським корінням, яка зрадила свою батьківщину, втекла до Москви під час війни і стала рупором російської пропаганди. Вона розпочинала свою кар’єру у 90-х роках і згодом стала однією з найяскравіших та найпопулярніших артисток.
"Телеграф" розповідає, яка пісня зробила Таїсію Повалій популярною не лише в Україні, а й у Росії.
Повалій та її пісня-візитка
Головним хітом у кар’єрі Таїсії Повалій стала пісня "Одолжила". Вона вийшла у 2002 році та стала справжньою візитною карткою артистки.
Слова цієї пісні написав Юрій Рибчинський, а музику – Ніколо Петраш. Композиція була написана в жанрі естрадного шлягера з легким мотивом, що запам’ятовується. Вона розповідає про жінку, яка "позичила" чоловіка і сама в нього закохалася.
Сама співачка нерідко називає "Одолжила" своєю "щасливою" піснею. Вона досі іноді виконує її на концертах, а зал їй підспівує. А у 2008 році Повалій отримала за цей трек російську премію "Шансон року".
Цікаво, що саме пісня "Одолжила" зробила Повалій знаменитою і за межами України, зокрема, в Росії. До того її найпопулярнішою піснею була "Чортополох" українською мовою.
