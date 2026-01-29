Уродженка Ужгорода співачка Йолка таємно вийшла заміж у Росії і засвітила обручку (відео)

Співачка давно не виступає в Україні та мовчить про війну

Єлизавета Іванців, відоміша під сценічним ім’ям Йолка, довгий час живе і будує кар’єру в Росії. Незважаючи на своє українське походження, вона вважає за краще мовчати про війну і продовжує виступати для росіян. Тепер стало відомо, що артистка таємно одружилася в РФ.

Співачка Йолка. Фото: https://www.instagram.com/elkasinger/

У своєму Instagram Єлизавета опублікувала загадкове відео, на якому представила нову пісню та з’явилася із чоловіком. Також у ролику є кадр, де крупним планом видно обручку на її руці. Проте, обличчя свого обранця співачка вирішила не афішувати, також невідомо, хто він і як його звуть.

Найспонтанніше відео в моєму житті. На дуже добру, іронічну та чесну пісню. Просто люблю, коли люди посміхаються, от і все написала Йолка у підписі до відео

Що відомо про особисте життя співачки?

Єлизавета Іванців вважає за краще тримати в секреті своє особисте життя. Вона неодноразово говорила в інтерв’ю, що для артиста на першому місці має бути творчість.

Тим не менш, у 2010 році стало відомо, що Йолка вийшла заміж за свого адміністратора Сергія Астахова. Пара навіть будувала спільний будинок у Підмосков’ї. Однак у 2016 році в мережі з’явилися чутки, що Єлизавета та Сергій розлучилися. Тепер вона заінтригувала, що знову стала дружиною, проте чоловіка поки що не показує.

Зазначимо, що Йолка народилася в Ужгороді, проте свою творчу кар’єру пов’язала з російським шоу-бізнесом, переїхавши до Москви у 2004 році. Пізніше вона з’являлася в Україні з концертами та навіть була суддею талант-шоу "X-фактор".

Після початку повномасштабної війни Єлизавета обрала залишитися в Росії і мовчати про те, що відбувається. Лише у жовтні 2025 року вона на одному з концертів згадала про своє українське походження. Тоді вона заявила, що в неї в Україні мама та багато друзів і "у неї болить серце" за це щодня.

