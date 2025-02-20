Хвора на рак і живе в будинку престарілих: як виглядає вдова зірки "12 стільців" Миронова, і що про неї відомо

Її колись називали однією з найкрасивіших акторок радянського кіно

Лариса Голубкіна — вдова відомого радянського актора Андрія Миронова, який прославився фільмами "12 стільців", "Діамантова рука" та багатьох інших. Артист помер у 1987 році, а його дружина, якій зараз 84 роки, тепер живе в будинку престарілих і хворіє на онкологію.

"Телеграф" розповість, що відомо про Ларису Голубкіну, яку називали однією з найкрасивіших акторок радянського кіно і яка була дружиною Андрія Миронова.

Лариса Голубкіна — що про неї відомо, і де вона зараз

Радянська актриса Лариса Голубкіна, як і її чоловік Андрій Миронов, знімалася у кіно. Найвідоміші її ролі були у фільмах "Гусарська балада", "Троє в човні, не рахуючи собаки", "Казка про царя Салтана" та інших. Артистка народилася 9 березня 1940 року в Москві, зараз їй 84 роки.

Відомо, що останні роки стан здоров’я актриси сильно погіршився. Голубкіна страждає від двох видів онкології та хвороби Паркінсона. Через це вона переселилася жити в підмосковний пансіонат для людей похилого віку, де отримує медичну допомогу, відповідний догляд та контроль стану здоров’я.

У 2022 році Голубкіна пройшла курси хіміотерапії, яка дала результат — нетривалу ремісію. Однак незабаром хвороба знову повернулася і почала швидко прогресувати. На той час актрисі довелося використовувати інвалідне крісло, з нею постійно знаходилася доглядальниця. Через порушення кровообігу головного мозку вона має проблеми зі слухом і зором. Пізніше вона перебралася до будинку престарілих під відповідний нагляд.

Лариса Голубкіна має доньку від Андрія Миронова. Зараз Марії 51 рік і вона доглядає хвору матір, навідує її в пансіонаті. А та своєю чергою вже написала заповіт на єдину дочку.

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