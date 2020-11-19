Романа Виктюка похоронят во Львове: названы дата и время прощания

Народного артиста Украины и народного артиста РФ, известного режиссера Романа Виктюка, который умер 17 ноября на 85 году жизни, похоронят во Львове 23 ноября.

Об этом сообщается в Facebook Екатерины Виктюк.

"В понедельник, 23 ноября, состоится прощание с выдающимся режиссером, человеком Света, Гением и Маэстро Романом Григорьевичем Виктюком. Тайминг событий:

09:00 - вынос гроба из квартиры (пл.Галицкая, 7) и переезд в первый театра (ул.Гнатюка, 11), подготовка церемонии прощания.

10:00 - церемония прощания в Первом театре (ул.Гнатюка, 11).

12:00 - гражданская панихида, речи в Первом театре.

13:30 - вынос гроба из театра, переход к Церкви святого Андрея (пл. Соборная, 3-А).

По прибытию - отпевание, молитвенный чин.

14:30 последний путь новопреставленного Романа Виктюка.

Участники церемонии похорон следуют за катафалком пешком (семья - на машинах).

15:00 - чин похорон на Лычаковском кладбище", - сообщается в посте.

Отмечается, что церемония будет проходить с соблюдением всех карантинных норм.

А тем временем пользователи соцсетей скорбят об утрате великого маэстро.

Ранее "Телеграф" писал, какое имущество режиссер Роман Виктюк нажил за свою творческую жизнь. Добавим, что мужчина не имел семьи. Детей у режиссера тоже не было.

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