«Все деньги тратил на пиджаки: какое наследство оставил Роман Виктюк и кому оно достанется

По словам Народной артистки, несмотря на талант, Виктюк за свою жизнь особых богатств так и не нажил. Все, что у него было - квартира в доме на Тверской, когда-то принадлежавшая сыну, а потом и внуку Сталина. Хотя в театре режиссер зарабатывал прилично: судя по декларациям, около 6 миллионов в год. Женат не был, детей не имел.

Об этом пишет "Комсомольская правда".

"Все деньги он тратил на пиджаки, была у него такая страсть, - говорит актриса. - Ничего не откладывал, не копил. Жил один, без семьи. Но во Львове у него остались близкие родственники - две сестры и племянница. Там на семейной могиле Романа Григорьевича и похоронят. Боюсь, что здесь в Москве даже панихида не состоится..."

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Просторная квартира в элитном доме на Тверской с видом на Кремль и Госдуму досталось Роману Виктюку в девяностых от тогдашнего мэра Юрия Лужкова. Сейчас такие апартаменты стоят около 50 миллионов рублей - и это еще не самое дорогое жилье в этом доме: есть квартиры и по 200 млн. Судя по всему, это наследство достанется родственникам из Львова.

"Если завещание не составлено, все имущество отходит наследникам первой очереди: родителям, детям, мужьям/женам, - объясняет звездный адвокат Сергей Жорин. - В случае, если таковых родственников нет (как у Виктюка. - Ред.), в права вступают наследники второй очереди: дедушки/бабушки, братья/сестры и их дети. Между ними имущество делится в равных долях."

Напомним, режиссер, народный артист Украины и РФ Роман Виктюк умер 17 ноября на 85-м году жизни.