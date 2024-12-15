"Де ТЦК?": ювілейні концерти "Кварталу 95" у Києві обурили українців (фото)

Кварталівців ТЦКшники сміливо ігнорують, зазначають у мережі

На честь 20-річчя "Кварталу 95" днями у Палаці "Україна" проходять святкові концерти. 14 грудня у Києві відбулися зйомки різдвяного випуску, а вже у неділю 15 грудня — новорічного. Українці досить різко висловлюють свою думку про захід у соціальних мережах.

"Зустрічай новорічні свята разом з улюбленими артистами Вечірнього та Жіночого кварталу: один під кутю, а інший під ялинку. Відомі зірки, гумористичні номери та святковий настрій, який допоможе запамʼятати ці дні надовго", — зазначається в рекламному анонсі випусків в Інстаграмі.

Крім обіцянок про жарти, організатори анонсували музичні виступи Полякової, Монатіка, Могилевської та навіть гуртів "Антитіла" і "Без Обмежень".

У мережі такий аншлаг під час війни піддається жорстокій критиці. Найчастіше звучить питання, чи влаштовують рейди на концертах співробітники ТЦК, як це було, наприклад, з гуртом "Океан Ельзи" у Палацу спорту у жовтня.

Реакція українців на святкові концерти "Кварталу 95"

У позафракційного депутата ВРУ Борислава Берези виникло лише одне питання: "А представники ТЦК вчора були там і чи будуть вони сьогодні, як це було на концерті "Океан Ельзи" Чи це інше?".

Нардепа від "Європейської солідарності" Володимира Ар'єва також цікавить: "А є десь відео ТЦК, які чергують на вході до Палацу "Україна", де вчора був концерт 95 Кварталу?".

Римма Філіпенко саркастично прокоментувала про "два дні безмежного щастя" щодо ювілейних концертів "Кварталу". "100% гарантуємо, що жодний ОПшний блогер чи медійний військовий, публічно не скаже, що таке дійство проводити не на часі", — зазначила блогерка.

Варто додати, що ціна квитків на "Квартал 95" варіювалася від 400 до 2400 грн за одне місце в залі, згідно з даними сайту Kontramarka.ua. Там також немає жодної згадки про те, що кошти від продажу квитків будуть спрямовані на підтримку ЗСУ, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб. Так само відсутні будь-які повідомлення щодо знижок для цих категорій осіб.

Нагадаємо, що 11 жовтня співробітники ТЦК спільно з Нацполіцією провели масштабні рейди в кількох містах України. Зокрема, вони з’явилися біля Палацу спорту після завершення концерту гурту "Океан Ельзи". Пізніше у ТЦК прокоментували облаву у Києві.