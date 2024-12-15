"Где ТЦК?": юбилейные концерты "Квартала 95" в Киеве возмутили украинцев (фото)

Кварталовцев ТЦКшники смело игнорируют, отмечают в сети

В честь 20-летия "Квартала 95" на днях во Дворце "Украина" проходят праздничные концерты. 14 декабря в Киеве прошли съемки рождественского выпуска, а уже в воскресенье 15 декабря — новогоднего. Украинцы достаточно резко высказывают свое мнение о мероприятии в социальных сетях.

"Встречай новогодние праздники вместе с любимыми артистами Вечернего и Женского квартала: один под кутью, а другой под елку. Известные звезды, юмористические номера и праздничное настроение, которое поможет запомнить эти дни надолго", — отмечается в рекламном анонсе выпусков в Инстаграме.

Кроме обещаний о шутках, организаторы анонсировали музыкальные выступления Поляковой, Монатика, Могилевской и даже групп "Антитела" и "Без Обмежень".

В сети такой аншлаг во время войны подвергается жестокой критике. Чаще звучит вопрос, устраивают ли рейды на концертах сотрудники ТЦК, как это было, например, с группой "Океан Эльзы" во Дворце спорта в октябре.

Реакция украинцев на праздничные концерты "Квартала 95"

У внефракционного депутата ВРУ Борислава Березы возник только один вопрос: "А представители ТЦК вчера были там и будут ли они сегодня, как это было на концерте "Океан Эльзы" Или это другое?".

Нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева также интересует: "А есть где-то видео ТЦК, которые дежурят на входе во Дворец "Украина", где вчера был концерт 95 квартала?".

Римма Филиппенко саркастически прокомментировала про "два дня безграничного счастья" по поводу юбилейных концертов "Квартала". "100% гарантируем, что ни один ОПшный блогер или медийный военный, публично не скажет, что такое действо проводить не ко времени", — отметила блогерша.

Стоит добавить, что цена билетов на "Квартал 95" варьировалась от 400 до 2400 грн за одно место в зале, согласно данным сайта Kontramarka.ua. Там также нет никакого упоминания, что средства продажи билетов будут направлены на поддержку ВСУ, ветеранов, внутренне перемещенных лиц. Также отсутствуют какие-либо сообщения о скидках для этих категорий лиц.

Напомним, что 11 октября сотрудники ТЦК совместно с Нацполицией провели масштабные рейды в нескольких городах Украины. В частности, они появились у Дворца спорта после завершения концерта группы "Океан Эльзы". Позже в ТЦК прокомментировали облаву в Киеве.