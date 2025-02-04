Снова холостяк? Александр "Терен" сделал громкое заявление о будущем с победительницей шоу

Пара публично ссорилась из-за языкового вопроса, из-за чего долго ходили слухи об их разрыве

Участвовавший в 13 сезоне "Холостяка" Александр "Терен" Будько подтвердил, что разошелся с победительницей Инной Белень, с которой после шоу у него завязались отношения. Слухи об этом ходили еще после публичной ссоры пары, а теперь они подтвердили это.

Пара выложила совместный пост в Instagram, в котором сообщила о своем разрыве. Однако подробностей экс-пара не раскрыла.

"Мы благодарны друг другу за каждый прожитый момент, за искренность и открытость, которые были между нами. В жизни все не всегда складывается так, как в романтических фильмах. Иногда жизнь показывает, что, каким бы особенным ни был путь, конечный пункт назначения каждого свой", — отметили в посте Александр и Инна.

О причине расставания пара не говорит — они решили не выносить это на публику. " Мы решили двигаться дальше отдельно, и это все, что хотим сказать на публику. Верим, что все важнейшие слова сказаны лицом к лицу и хотели бы оставить их только для нас", — говорится в сообщении.

Напомним, что в начале января между Александром и Инной произошла публичная ссора. "Холостяк" разозлился на позицию любимой по языковому вопросу. В интервью Славе Демину девушка заявила, что не понимает людей, которые "гонят на русскоязычных". Позже "Терен" сообщил, что с победительницей "Холостяка" они не разошлись, однако подписчики стали подозревать пару в разрыве. Дело в том, что Инна уехала в родной Харьков и рассказывала, что "убежала от проблем", но потом вернулась в Киев.

Ранее "телеграф" рассказывал, что финалистка "Холостяка" Настя-рыжуля попала в языковой скандал. В разговоре с подружкой девушка сказала "не хочу украинцев", за что получила шквал хейта.