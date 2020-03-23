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Возвращение в Украину: в МИД озвучили крайние сроки

Возвращение в Украину: в МИД озвучили крайние сроки
16:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:МИД призывает украинцев за рубежом вернуться на родину в ближайшие 5 дней.

Министерство иностранных дел Украины призывает граждан, находящихся за рубежом, вернуться в Украину в последующие 5 суток в связи с тем, что все большее количество стран вводят более строгие карантинные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Призываем вас воспользоваться возможностью вылететь в Украину в последующие 5 суток, до 27 марта включительно. Все больше стран вводят более строгие карантинные меры, что скоро полностью сделает невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок", - сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" на Facebook в понедельник.

В МИД отметили, что рейсы авиакомпаний "SkyUp" и "МАУ" будут осуществляться в течение 23, 24, 25, 26 и 27 марта и призвали желающих успеть приобрести билеты на эти даты на сайтах авиакомпаний.

Кроме того, МИД подчеркнуло, что граждане, которые едут через страну транзитом, должны иметь билет в Украину до посадки на рейс в эту страну, и транзит не должен превышать 24 часа.

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Также в ведомстве напомнили, что специальные рейсы авиакомпаний "SkyUp", "МАУ", "Азур Эйр Украина" - это единственная возможность добраться в Украину самолетом, согласованная с властями других стран.

Украинцев призвали оставаться на связи с посольствами и консульствами Украины в соответствующих странах, следить за обновлениями на официальных страницах МИД и Министерства инфраструктуры, авиакомпаний.

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МИД, МИД Украины, Вирус, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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