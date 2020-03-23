Обязательное вскрытие: Ляшко заговорил о новых стандартах оказания медпомощи

Новости Украины:В Минздраве хотят, чтобы всем умершим от пневмонии делали вскрытие.

Все скончавшиеся за последние дни от пневмонии будут проверены на коронавирус, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Минздрав даст четкие указания патологоанатомам, осуществляющим вскрытие умерших, в том числе от пневмонии, чтобы у всех умерших сегодня и ранее с диагнозом пневмония были взяты образцы материала для исследования на наличие коронавируса", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве в понедельник.

Ляшко пояснил, что речь идет о новых стандартах оказания медпомощи, которые разрабатывает рабочая группа при Минздраве. В них также будут прописаны обновления и подходы к оказанию медпомощи, лечению, санитарной сортировке.

"Будут четко прописаны критерии, кто, когда и как будет госпитализирован или переведен в отделение интенсивной терапии. Мы будем делать все, чтобы получить реальную картину нашей системы, как она выявляет случаи заболевания, как лечит. Мы будем иметь ретроспективный анализ всех случаев, чтобы понимать, как сработала систем здравоохранения", - сказал Ляшко.

Напомним, в Украине и мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. По состоянию на 23 марта, в мире зарегистрировано 336 000 подтвержденных случаев заболевания, из них 13 049 – летальные, выздоровели 98 334 человек. В Украине уже трое погибших, всего заразилось 73, один человек выздоровел.