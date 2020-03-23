Сколько украинцев за границей лечатся от коронавируса

70 тыс. 137 граждан Украины смогли вернуться на родину при содействии украинских дипломатических учреждений по состоянию на 10:00 понедельника с начала действия мер противодействию распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Сейчас 18 граждан Украины за рубежом проходят лечение. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус: информация от МИД".
"70 тыс. 137 граждан вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений Украины", - сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Twitter в понедельник.
Кроме того, 18 граждан Украины за рубежом проходят лечение от Covid-19: пять - в Германии, четыре - в Доминиканской Республике, по два - в Италии, Польше, и в Объединенных Арабских Эмиратах, по одному - в Испании, в Нидерландах и на Сейшельских островах. Тем временем выздоровели от болезни уже шесть украинцев: четыре - в Японии, один - в Италии и один - в Польше.
155 граждан Украины находятся на карантине, больше всего - в Польше, всего 105 украинцев. Также украинцы находятся на карантине: в Бразилии - 16, во Вьетнаме - 8, , в Германии – 7, в Иордании - 4, в ОАЭ – 3, по два - в Молдове, Австралии и в США – по два, и по одному украинцу – в Катаре, в Китае, на Кубе, в Нидерландах, в Румынии и в Черногории.
"3 гражданки Украины за рубежом умерли", — сообщили в МИД.
Напомним:
Врачи из Китая провели детальное исследование о COVID-19, в котором перечислили симптоматику зависимо от дня заболевания. В основе исследования лежат истории болезней пациентов двух уханьских больниц, поступивших в период после 29 декабря и выписанных (или умерших) до окончания января.
По состоянию на 23 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
В Министерстве здравоохранения Украины утверждено постановление № 2, которое регулирует правила пребывания в Украине, для граждан Украины, которые прибыли из-за рубежа.
В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 59 494 граждан после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.