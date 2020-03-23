Сколько украинцев за границей лечатся от коронавируса

Новости Украины:Лечение от коронавирусной инфекции (COVID-19) проходят 18 украинцев, которые находятся за рубежом, 6 граждан Украины выздоровели.

70 тыс. 137 граждан Украины смогли вернуться на родину при содействии украинских дипломатических учреждений по состоянию на 10:00 понедельника с начала действия мер противодействию распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Сейчас 18 граждан Украины за рубежом проходят лечение. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус: информация от МИД".

"70 тыс. 137 граждан вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений Украины", - сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Twitter в понедельник.

Кроме того, 18 граждан Украины за рубежом проходят лечение от Covid-19: пять - в Германии, четыре - в Доминиканской Республике, по два - в Италии, Польше, и в Объединенных Арабских Эмиратах, по одному - в Испании, в Нидерландах и на Сейшельских островах. Тем временем выздоровели от болезни уже шесть украинцев: четыре - в Японии, один - в Италии и один - в Польше.

155 граждан Украины находятся на карантине, больше всего - в Польше, всего 105 украинцев. Также украинцы находятся на карантине: в Бразилии - 16, во Вьетнаме - 8, , в Германии – 7, в Иордании - 4, в ОАЭ – 3, по два - в Молдове, Австралии и в США – по два, и по одному украинцу – в Катаре, в Китае, на Кубе, в Нидерландах, в Румынии и в Черногории.

"3 гражданки Украины за рубежом умерли", — сообщили в МИД.

Напомним: