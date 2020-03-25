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В Украине число инфицированных коронавирусом продолжает расти

В Украине число инфицированных коронавирусом продолжает расти
08:59 Сегодня Телеграф Фото: Думская

Новости Украины:Коронавирус Covid-19 по состоянию на 25 марта подтвержден у 113 украинцев в 13 областях и городе Киеве.

По состоянию на 07:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и г. Киеве, а именно: Черновицкая - 38 (1 умер), г. Киев - 31, Киевская - 22, Ивано-Франковская - 5 (1 умер), Тернопольская - 4, Днепропетровская - 2, Житомирская - 2 (1 умер), Запорожская - 2, Львовская - 2, Волынская - 1, Донецкая - 1, Луганская - 1, Одесская - 1 и Черкасская - 1. Выписан после лечения 1 человека (Черновицкая область)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

Где в Украине зафиксированы случаи коронавируса:

  • Черновицкая область – 38 (1 умер);
  • Киев – 31;
  • Киевская область – 22;
  • Днепропетровская область – 2;
  • Житомирская область  – 2 (1 умер);
  • Донецкая область – 1;
  • Луганская область – 1.
  • Львовская область – 2;
  • Тернопольская область – 4;
  • Черкасская область – 1;
  • Ивано-Франковская область – 5 (1 умер);
  • Запорожская область – 2;
  • Волынская область – 1;
  • Одесская область – 1.

Напомним, по состоянию на вчера, 24 марта, количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигала 97.

Главное о коронавирусе в Украине

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Правда, есть вероятность, что его продлят.

В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.

20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Говорится о Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и городе Киев.

23 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях. Здесь также зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом Covid-19.

Также режим чрезвычайной ситуации 24 марта будет введен на Львовщине.

В целом режим чрезвычайной ситуации введен в 9 областях и в Киеве. Также говорится о Киевской, Черновицкой, и Харьковской областях.

 

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Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, ГСЧС, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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