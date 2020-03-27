В Радомышле - новые случаи заражения COVID-19

Новости Украины:Шесть прихожан церкви из Радомышля сдали положительный тест на коронавирус.

У шести прихожан церкви из Радомышля экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат, но анализы передали на дополнительное лабораторное исследование.

Об этом информирует Радомышльский городской совет.

"По результатам тестов у 6 человек (прихожане церкви) тест на Covid-19 положительный. Сегодня, 27 марта, анализы были переданы в Житомирский областной лабораторный центр, который проведет соответствующие исследования и подтвердит или опровергнет результаты тестов", - говорится в сообщении.

Радомышльский городской голова Владимир Тетерский уточнил, что экспресс-тесты подтвердили коронавирус у 6 человек, но сейчас все ждут окончательный результат из лабораторного центра.

Всего в Радомышле 41 человек, контактировавший с умершей от коронавируса пенсионеркой, прошел экспресс-тестирование.

Как известно, в Радомышле 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая вернулась из Польши. Известно, что с симптомами болезни она 8 марта посещала местную церковь. Впоследствии коронавриус выявили у студента из Киева, который также контактировал с умершей.

Сейчас на Житомирщине 4 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, 1 из которых летальный.

В Украине, по данным ЦОЗ, по состоянию на утро 27 марта в общей сложности подтверждено 218 случаев Covid-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.