Скачать
Пятница, 13.03.2020
Новая реформа градостроения: Кабмин ликвидировал ГАСИ
Новая реформа градостроения: Кабмин ликвидировал ГАСИ
В Украине подтвердили три случая заражения на коронавирус
В Украине подтвердили три случая заражения на коронавирус
УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 марта

В Виннице медики получили 50 тестов на коронавирус и фильтровальные маски

В Виннице медики получили 50 тестов на коронавирус и фильтровальные маски
13:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Врачи в Винницкой области получили полсотни тестов на коронавирус и фильтровальные маски.

Винницкая область получила 50 тестов для выявления коронавируса и фильтровальные маски для медработников зоны контакта.

Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

"Винницкая область получила 50 тестов для выявления коронавируса и фильтровальные маски (для медработников зоны контакта)", - говорится в повдиомленни. 

В Харькове собираются закупить несколько тысяч тестов на определение коронавируса

По словам председателя областной государственной администрации Владислава Скальского, по оперативной информации, на сегодняшний день маски для личного использования имеются в трех сетях аптек.

Учреждения здравоохранения продолжают закупки тестов для выявления коронавируса, а аптечные сети - масок.

По данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 13 марта, в мире коронавирусом заразилось 128 343 человека, погибли 4720, выздоровели 68324 человека.

"Больных же нет": Ученые назвали причины введения карантина в Украине

В Украине подтверждены три случая коронавируса: два в Черновицкой области и один в Житомирской.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Винница, тесты, Медикаменты, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Защитит от бессонницы: самый полезный напиток перед сном
02 Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
03 Зоркий глаз: самые нужные витамины для зрения
04 Минздрав: В Украине подтверждены два новых случая Covid-19
05 Итоги дня 12 марта: карантин в Украине и нападение на Сивохо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Народным депутатам будут мерить температуру
Народным депутатам будут мерить температуру
В мире от коронавируса умерли более 5 тысяч человек
В мире от коронавируса умерли более 5 тысяч человек
Зеленский обновил состав СНБО Украины
Зеленский обновил состав СНБО Украины
Данай Гурира призналась, как ее разыграли с помощью 50 зомби на съемках
Данай Гурира призналась, как ее разыграли с помощью 50 зомби на съемках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь