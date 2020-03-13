В Виннице медики получили 50 тестов на коронавирус и фильтровальные маски

Новости Украины:Врачи в Винницкой области получили полсотни тестов на коронавирус и фильтровальные маски.

Винницкая область получила 50 тестов для выявления коронавируса и фильтровальные маски для медработников зоны контакта.

Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

"Винницкая область получила 50 тестов для выявления коронавируса и фильтровальные маски (для медработников зоны контакта)", - говорится в повдиомленни.

По словам председателя областной государственной администрации Владислава Скальского, по оперативной информации, на сегодняшний день маски для личного использования имеются в трех сетях аптек.

Учреждения здравоохранения продолжают закупки тестов для выявления коронавируса, а аптечные сети - масок.

По данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 13 марта, в мире коронавирусом заразилось 128 343 человека, погибли 4720, выздоровели 68324 человека.

В Украине подтверждены три случая коронавируса: два в Черновицкой области и один в Житомирской.