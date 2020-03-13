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В Харькове собираются закупить несколько тысяч тестов на определение коронавируса

В Харькове собираются закупить несколько тысяч тестов на определение коронавируса
12:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:На Харьковщине медики планируют закупить несколько тысяч тестов для дальнейшего выявления коронавируса.

Харьковщина планирует закупить несколько тысяч тестов на определение коронавируса, в том числе и экспресс-тестов для обеспечения ими экипажей скорой медицинской помощи, определенных для работы именно со случаями корановирусной инфекции.

Об этом рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк.

"Мы планируем закупить минимум несколько тест-систем, должны быть готовы к разному развитию событий. Планируем обеспечить экспресс-тестами и все бригады скорой медицинской помощи, которые определены для работы с обращениями в ургентном порядке, когда есть подозрение на коронавирус. Таких бригад в области 18", - рассказал Черняк.

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Он отметил, что из закупленных ранее тест-систем, рассчитанных на 100 исследований, уже использовали несколько десятков.

"На сегодняшний день у нас есть определенное количество тестов в инфекционных больницах. Сколько было использовано - точно не скажу, несколько десятков. Это было еще зимой. Это были люди, которых направляли семейные врачи в инфекционную больницу. Был случай самообращения женщины, которая вернулась из Италии - у нее была тяжелая форма гриппа. Всем делали тесты - коронавирус не выявили", - сказал Черняк.

Средства на закупку тест-систем в региона есть, уверяет Черняк, вопрос только в процедуре приобретения - полной или упрощенной.

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"Мы обращались к правительству и министерств, ждем ответ и все разъяснения", - отметил он.

По его словам, на рынке уже представлены различные предложения производителей тест-систем - как уже проверенные, так и новые. 

"Есть предложения и китайских производителей, и от европейских государств, от киевского производителя. Я думаю, мы примем взвешенное решение. Чтобы это были различные виды систем - экспресс-тесты, тесты на базе анализаторов, которые будут размещены в больницах. Мы ведем переговоры по закупкам", - отметил Черняк.

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Как сообщалось, в Украине пока подтверждено уже 3 случая заражения новым типом коронавируса. С 12 марта по всей стране введен карантин. На Харьковщине школы и детсады в Харькове и Первомайском закрыли с 13 марта.

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Харьков, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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