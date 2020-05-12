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В Киеве начинается ослабление карантина: что заработает с 12 мая

В Киеве начинается ослабление карантина: что заработает с 12 мая
10:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В столице Украины сегодня, 12 мая, официально стартует первый этап ослабления карантинных мероприятий.

В столице с 12 мая планируют ввести первый этап ослаблений ограничительных мер. Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Мы приближаемся к 12 мая, дню, с которого в столице планируем первый этап ослабления ограничений", - сказал Кличко.

По его словам, с 12 мая в столице планируют открыть:

- непродовольственные магазины, общей площадью до 300 метров;

- парикмахерские и салоны красоты, по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно;

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- парки и скверы - группами ограниченным количеством лиц;

временные сооружения (ларьки) с запрещением употребления еды и напитков на месте;

- небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие).

Также, по словам Кличко, смогут работать адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы, автокинотеатры, музеи под открытым небом, библиотеки (пока только на выдачу книг, без работы читальных залов).

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"Обязательная термометрия сотрудников и посетителей, обязательные правила безопасности. Если клиент без маски, то он либо не заходит в помещение, или это ответственность поставщика услуг, который должен обеспечить клиента маской", - подчеркнул столичный голова.

Кличко напомнил, что на первом этапе ослаблений закрытыми останутся большие торгово-развлекательные центры, школы, детские сады, детские площадки, прибрежные зоны отдыха.

Также наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе ослаблений в нынешнем ограниченном режиме. До 22 мая точно.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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