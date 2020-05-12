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Поезда, маршрутки и метро: когда в Украине запустят транспорт

Поезда, маршрутки и метро: когда в Украине запустят транспорт
10:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Метро и междугороднее сообщение могут открыть до середины лета.

В Украине пока что отказались от запуска метро и междугородного сообщения из-за большого количества новых случаев коронавируса. Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Метро и междугородный транспорт - это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона людей собираются в вагонах - очень близкий контакт. Метро и междугородный транспорт может стать катализатором распространения и распространения заболевания", - добавил Премьер-министр.

По срокам восстановления работы метро и запуска междугородных сообщений, то Шмыгаль в настоящее время прогнозы делать не берется. По его словам, это возможно еще до середины лета.

Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая

Вместе с тем Премьер отметил, что городской общественный транспорт работает, и в сотрудничестве с мэрами даже увеличили его количество.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничительные меры будут ослаблены.

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Транспорт, Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль.
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