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Протесты в Беларуси: в сети появилось видео момента гибели активиста Тарайковского (18+)

Протесты в Беларуси: в сети появилось видео момента гибели активиста Тарайковского (18+)
19:18 Сегодня Телеграф
Момент смертельного ранения участника протестов в Минске Александра Тарайковского попал на камеры.

Участник протестов в Минске Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа в районе станции метро "Пушкинская" в Минске во время жестокого подавления мирных протестов.

"На видео видно, как Тарайковский (это именно он - опознан Conflict Intelligence Team и подтвержден его женой) идет к силам безопасности. У него ничего нет в руках. Он ничего не бросает в их сторону. Далее - выстрел. Тарайковский останавливается и опускает руки. Через несколько секунд он упадет - это видно из второго ролика", - сказано в посте Euroradio в Telegram.

"Проблемы будут вскоре урегулированы": о чем говорили Лукашенко и Путин

В МВД Беларуси озвучили совершенно иную версию гибели митингующего на Пушкинской площади.

"В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении МВД страны. 

Как известно, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

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Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
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