Протесты в Беларуси: в сети появилось видео момента гибели активиста Тарайковского (18+)

Момент смертельного ранения участника протестов в Минске Александра Тарайковского попал на камеры.

Участник протестов в Минске Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа в районе станции метро "Пушкинская" в Минске во время жестокого подавления мирных протестов.

"На видео видно, как Тарайковский (это именно он - опознан Conflict Intelligence Team и подтвержден его женой) идет к силам безопасности. У него ничего нет в руках. Он ничего не бросает в их сторону. Далее - выстрел. Тарайковский останавливается и опускает руки. Через несколько секунд он упадет - это видно из второго ролика", - сказано в посте Euroradio в Telegram.

«Еврорадио» опубликовало видео убийства Александра Тарайковского в Минске. Власти заявляли, что Тарайковский погиб от взрывного устройства, сработавшего у него в руке. На записи видно, что никакой бомбы у него в руках нет Поделись этим видео pic.twitter.com/wrWsORCzMF — AntiputinTeam (@AntiputinteamPa) August 15, 2020

В МВД Беларуси озвучили совершенно иную версию гибели митингующего на Пушкинской площади.

"В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении МВД страны.

Как известно, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.