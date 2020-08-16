"Война с собственным народом никогда не бывает победной": "Слуги народа" напомнили Лукашенко о судьбе Януковича

"Мы, народные депутаты Украины, члены парламентской фракции политической партии "Слуга народа", заявляем о своей полной поддержке стремления народа Беларуси жить в свободной демократическом правовом государстве, иметь для этого честные и прозрачные выборы, а также защищать свои права и свободы средствами мирного ненасильственного протеста", - сказано в обращении, обнародованном на странице нардепа Богдана Яременко в Facebook.
В сообщении указано, что депутаты восхищаются миролюбием и мужеством участников акций. Вместе с тем они выразили соболезнование родственникам и близким погибших во время демонстраций.
"Решительно осуждаем проявления насилия со стороны режима де-факто президента Беларуси Александра Лукашенко: пытки и унижения в тюрьмах, чрезмерной жестокости при задержании и разгона протестующих, полное игнорирование ценностей гуманизма при задержании женщин, несовершеннолетних, случайных прохожих. Также вполне недопустимо нарушение прав и интересов граждан Украины на территории Республики Беларусь, которые, как и белорусы, подвергаются похищением, безосновательным ограничением свободы, пыток и унижением достоинства со стороны представителей правоохранительных органов", - сказано в сообщении.
"Хотим предостеречь представителей белорусских властей - война с собственным народом никогда не бывает победной. Править и вести свою страну к процветанию нельзя, если этот путь смоченный кровью несогласных. Также заявляем, что в борьбе за свои права белорусы могут рассчитывать на нашу полную симпатию, понимание и поддержку. Особенно обращаем внимание де-факто президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича, чье обращение за помощью в войне против собственного народа к Российской Федерации привело к внешней вооруженной агрессии", - добавили нардепы.
Они также призвали власть Украины как можно быстрее определить принципиальную позицию относительно происходящего в Беларуси, а также обратились к президенту Украины Влаимиру Зеленскому с предложениями:
От Кабмина нардепы потребовали следующее:
Сегодня в Беларуси протестующие планируют провести самый масштабный в истории марш свободы.
Параллельно с этим Александр Лукашенко прибыл на площадь Независимости, где сегодня организовывают митинг в его поддержку.