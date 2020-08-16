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"Война с собственным народом никогда не бывает победной": "Слуги народа" напомнили Лукашенко о судьбе Януковича

"Война с собственным народом никогда не бывает победной": "Слуги народа" напомнили Лукашенко о судьбе Януковича
Обновлено 16:55 Сегодня Телеграф Фото: Telegraf-EPA
Народные депутаты от "Слуги народа" обратились с заявлением в поддержку протестующих Беларуси и напомнили Александру Лукашенко о судьбе бывшего президента Украины Викторе Януковиче.

"Мы, народные депутаты Украины, члены парламентской фракции политической партии "Слуга народа", заявляем о своей полной поддержке стремления народа Беларуси жить в свободной демократическом правовом государстве, иметь для этого честные и прозрачные выборы, а также защищать свои права и свободы средствами мирного ненасильственного протеста", - сказано в обращении, обнародованном на странице нардепа Богдана Яременко в Facebook.

В сообщении указано, что депутаты восхищаются миролюбием и мужеством участников акций. Вместе с тем они выразили соболезнование родственникам и близким погибших во время демонстраций. 

"Решительно осуждаем проявления насилия со стороны режима де-факто президента Беларуси Александра Лукашенко: пытки и унижения в тюрьмах, чрезмерной жестокости при задержании и разгона протестующих, полное игнорирование ценностей гуманизма при задержании женщин, несовершеннолетних, случайных прохожих. Также вполне недопустимо нарушение прав и интересов граждан Украины на территории Республики Беларусь, которые, как и белорусы, подвергаются похищением, безосновательным ограничением свободы, пыток и унижением достоинства со стороны представителей правоохранительных органов", - сказано в сообщении. 

"Хотим предостеречь представителей белорусских властей - война с собственным народом никогда не бывает победной. Править и вести свою страну к процветанию нельзя, если этот путь смоченный кровью несогласных. Также заявляем, что в борьбе за свои права белорусы могут рассчитывать на нашу полную симпатию, понимание и поддержку. Особенно обращаем внимание де-факто президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича, чье обращение за помощью в войне против собственного народа к Российской Федерации привело к внешней вооруженной агрессии", - добавили нардепы. 

Они также призвали власть Украины как можно быстрее определить принципиальную позицию относительно происходящего в Беларуси, а также обратились к президенту Украины Влаимиру Зеленскому с предложениями: 

  • согласовать с международными партнерами перенос деятельности Трехсторонней контактной группы, всех её органов, групп и подгрупп по территории Беларуси в другую страну;
  • поручить Национальной полиции Украины и Службе безопасности Украины начать расследование деятельности организованной преступной группировки с участием высших должностных лиц Республики Беларусь, которая занималась пособничестве терроризму, а также покушениями на жизнь и здоровье граждан Украины;
  • приостановить все формы политического диалога на высшем уровне с Республикой Беларусь.

От Кабмина нардепы потребовали следующее: 

  • проанализировать структуру товаров украинского экспорта в Республику Беларусь с целью недопущения поставок с территории Украины специальных средств, которые могут быть использованы органами государственной власти Беларуси для организации нарушений прав человека, нанесении травм или других видов физического воздействия на граждан;
  • запретить въезд, пребывание и транзит по территории Украины для "де-факто президента Республики Беларусь", членов Правительства (за исключением лиц, пребывание которых на территории Украины обусловлено необходимостью ведения переговоров по вопросам, представляющим жизненный интерес для Украины, а также лиц, готовых давать показания о нарушении прав человека, фальсификации результатов президентских выборов и т.п.), членов Центральной избирательной комиссии Беларуси, других должностных лиц, причастных к кампании фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и кампании массового нарушения прав человека;
  • определить и предложить возможные формы помощи для пострадавших в результате нарушений режима Лукашенко прав человека (включая предоставление политического убежища, помощи в лечении и т.п.);
  • согласовать с Европейским союзом все формы ограничивающих и сдерживающих мер и проводить когерентную скоординированную внешнюю политику в отношении Беларуси.

Сегодня в Беларуси протестующие планируют провести самый масштабный в истории марш свободы.

Параллельно с этим Александр Лукашенко прибыл на площадь Независимости, где сегодня организовывают митинг в его поддержку.

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Беларусь, Минск, Александр Лукашенко, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
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