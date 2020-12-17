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Путин нашел "неожиданных" виновников слива данных про дочь и отравителей Навального (видео)

Путин нашел "неожиданных" виновников слива данных про дочь и отравителей Навального (видео)
Обновлено 13:02 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Соединенные Штаты Америки мстят и пытаются повлиять на общественную жизнь России, убежден Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 17 декабря, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева.

"Неизвестный аноним преследует непонятные нам цели, пишут там, а дальше всплывают уши анонима, который в 2016 году всплыл", - заявил Путин, говоря о сливе информации о его дочерях.

Президент РФ заявил, что за этим стоит Госдеп и спецслужбы США. "По их заданию это сделано, это очевидная вещь", - считает он.

Также Путин ответил на вопрос о недавнем расследовании отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Мы прекрасно понимаем, что это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб", - говорит он.

Президент намекнул, что Навальный может пользоваться поддержкой этих спецслужб.

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"Хотели бы, довели бы до конца, отравили. А так жена ко мне обратилась, я тут же выпустил", - напомнил Путин.

Она назвал данную ситуацию трюком — "напасть на первых лиц и подтянуть к себе внимание". По словам президента это "известный трюк политической борьбы".

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Все по теме:

США, Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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