Чудо в перьях: Путин стал героем забавной карикатуры

Известный карикатурист Сергей Елкин отреагировал на недавние заявления президента России Владимира Путина забавной карикатурой.

Соответствующий рисунок обнародован в Телеграм-канале DW.

"Путин определился со своим новым имиджем, уверен Сергей Елкин", - говорится в подписи к картинке.

Таким образом он отреагировал на заявление Путина об отношениях со странами Запада.

"По сравнению с вами (Западом, - ред.) — да, мы белые и пушистые", - сказал Путин корреспонденту "BBC" во время пресс-конференции.

По словам Путина, военный бюджет России намного меньше военного бюджета США, из чего он сделал "очевидный" вывод о том, кто "белый и пушистый, а кто — колючий и агрессивный".

Как сообщалось ранее, российских военных учат наносить ракетные удары по Украине.