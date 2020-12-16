Путинских курсантов учат наносить удары по Украине: видео попало в сеть

Будущие военные российской армии тренируются на картах Украины.

Об этом сообщил украинский блогер Руслан Благой на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его информации, на одном из российских телеканалов показали сюжет, в котором студенты ракетной академии учатся "условному патрулированию", где "условные" маршруты проходят в Хмельницкой области Украины, в районе города Староконстантинов.

Стоит отметить, что именно в Староконстантинове находится крупная авиационная база.

Стоит напомнить, что 16 декабря в РФ в Санкт-Петербурге неподалеку от корпуса Политехнического университета Петра Великого украли 200 метров секретного кабеля, принадлежащего Федеральной службе охраны.

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