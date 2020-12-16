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Среда, 16.12.2020
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В России "придумали", как бороться с нарушителями масочного режима в самолетах

В России "придумали", как бороться с нарушителями масочного режима в самолетах
04:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В России придумали, как бороться с пассажирами самолетов, которые отказываются надевать маску. Оказывается для сдерживания коронавируса будет достаточно просто отсадить их на специальные места. 

О "ноу-хау" "Аэрофлота" сообщает RT в Телеграм. 

"Аэрофлот" выделит спецместа для пассажиров, которые отказываются оставаться в маске во время полёта", - сказано в сообщении.

Впрочем, в сети эту новость восприняли с юмором.

"Их еще и в самолеты пускают?"

"С отдельной системой вентиляции, изолированные от основного салона?"

Как сообщалось ранее, в России 18-летний блогер Вова Горяинов (Володя XXL) попал в скандал из-за видео, в котором он зачитывает рэп, попутно срывая маски с прохожих. Затем он и вовсе их сжег. 

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Все по теме:

Россия, Аэрофлот, Маски, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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