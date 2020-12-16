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В России украли секретный кабель, принадлежащий Федеральной службе охраны

В России украли секретный кабель, принадлежащий Федеральной службе охраны
19:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter

16 декабря в Росиии в Санкт-Петербурге неподалеку от корпуса Политехнического университета Петра Великого украли 200 метров секретного кабеля, принадлежащего Федеральной службе охраны.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Мэш на мойке.

Согласно завленным данным, у лабораторного здания СПбПУ на Полюстровском есть коммуникационный коллектор. Там и находились 200 метров медного кабеля, который был украден. Ночью "моток" увезли на чьей-то Ладе Ларгус.

Стоит отметить, что сам кабель весит почти тонну и стоит около 400 тысяч рублей.

"Украден цветмет профессионально, и только одно похитители вряд ли предусмотрели - этот кабель принадлежит Федеральной службе охраны. А значит, сплавить его куда-нибудь будет оооочень непросто", - так прокомментировали данное событие в Телеграм-канале.

В свою очередь в соцсетях также прокомментировали этот инцидент.

В Твиттере "Մιtαuskαs" напомнили похожий смешной инцидент с кражей, который произошел ранее.

Стоит напомнить, что ранее в России неизвестные украли радиоаппаратуру с самолета Ил-80, который также называют "самолетом Судного дня". 

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Россия, Санкт-Петербург, Кабель.

Автор:

Телеграф
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