В России украли секретный кабель, принадлежащий Федеральной службе охраны

16 декабря в Росиии в Санкт-Петербурге неподалеку от корпуса Политехнического университета Петра Великого украли 200 метров секретного кабеля, принадлежащего Федеральной службе охраны.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Мэш на мойке.
Согласно завленным данным, у лабораторного здания СПбПУ на Полюстровском есть коммуникационный коллектор. Там и находились 200 метров медного кабеля, который был украден. Ночью "моток" увезли на чьей-то Ладе Ларгус.
Стоит отметить, что сам кабель весит почти тонну и стоит около 400 тысяч рублей.
"Украден цветмет профессионально, и только одно похитители вряд ли предусмотрели - этот кабель принадлежит Федеральной службе охраны. А значит, сплавить его куда-нибудь будет оооочень непросто", - так прокомментировали данное событие в Телеграм-канале.
В свою очередь в соцсетях также прокомментировали этот инцидент.
В стране крадут секретный кабель ФСО.
В стране растаскивают сверхсекретный самолёт "судного дня".
Но путинисты всё равно кричат "ну нет, не могут фсбшники в истории с Навальным палиться так тупо".
— Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 16, 2020
В Твиттере "Մιtαuskαs" напомнили похожий смешной инцидент с кражей, который произошел ранее.
Помните, как совсем недавно в непобедимой СМЕХдержаве обокрали секретный "самолёт ссудного дня"? Ловите продолжение этого увлекательного сериала.
Байден, негодяй, что же ты творишь?!!! pic.twitter.com/9K53NoZlaE
— Մιtαuskαs (@A_Vit_) December 16, 2020
Стоит напомнить, что ранее в России неизвестные украли радиоаппаратуру с самолета Ил-80, который также называют "самолетом Судного дня".