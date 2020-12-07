В России обокрали "самолет Судного дня", который нужен в случае ядерной войны: что о нем известно

В России на площадке аэродрома "Таганрог-Южный" неизвестные украли радиоаппаратуру с самолета Ил-80, который также называют "самолетом Судного дня".

Об этом сообщает российский РЕН-ТВ.

Этот самолет предназначен для эвакуации высшего руководства страны в случае ядерной войны.

Как сообщается, самолет прибыл на аэродром в Таганроге для замены смазки на штоках амортизационных стоек шасси.

Пока самолет находился на стоянке, из его отсеков вынесли 39 блоков радиостанций и еще пять плат к ним. Отмечается, что на месте преступления нашли отпечатки обуви и пальцев предполагаемых преступников.

Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок допустил, что среди похищенного оборудования имеются шифровальные устройства, однако конкретный перечень похищенного оборудования не раскрывается.

Ходаренок также отметил, что гипотетически преступники могли получить информацию о технической стороне осуществления передачи указаний по руководству страной и армией во времена вооруженного конфликта.

Ил-80 или Maxdome (по классификации НАТО) - является одним из самых засекреченных самолетов Минобороны РФ. Свой первый полет он совершил в мае 1985 года. Предполагается, что самолеты этого типа будут применять в случае ядерной войны, если наземные структуры управления окажутся уничтоженными.

По данным из открытых источников, на вооружении РФ таких самолетов четыре.

В сети новость встретили с юмором.

"Я раньше думал, что умру от старости. А оказалось, что я умру от смеха", - написал российский и американский аналитик Слава Рабинович.

А представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук даже предложил Министерству обороны Украины "представить к высшим государственным наградам этих замечательных людей"

Как сообщалось ранее, российские войска окружают Украину с четырех сторон, а РФ с помощью "миротворцев" втягивает новые страны в свою геополитическую орбиту.