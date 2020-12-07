Скачать
Понедельник, 07.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Айдер Муждабаев: Переговоры с Россией зашли в тупик, помочь может только один человек
Айдер Муждабаев: Переговоры с Россией зашли в тупик, помочь может только один человек
Итоги дня 7 декабря: шторм в Азовском море, кража в "самолете Судного дня" и загадочная болезнь в Индии
Итоги дня 7 декабря: шторм в Азовском море, кража в "самолете Судного дня" и загадочная болезнь в Индии
Ветер сбивает с ног: очевидцы рассказали, как шторм в Азовском море захватывает Кирилловку
Ветер сбивает с ног: очевидцы рассказали, как шторм в Азовском море захватывает Кирилловку
Какие дни будут выходными на Новый год и Рождество: инфографика
Какие дни будут выходными на Новый год и Рождество: инфографика

В России обокрали "самолет Судного дня", который нужен в случае ядерной войны: что о нем известно

В России обокрали "самолет Судного дня", который нужен в случае ядерной войны: что о нем известно
Обновлено 20:56 Сегодня Телеграф Фото: Википедия

В России на площадке аэродрома "Таганрог-Южный" неизвестные украли радиоаппаратуру с самолета Ил-80, который также называют "самолетом Судного дня". 

Об этом сообщает российский РЕН-ТВ

Этот самолет предназначен для эвакуации высшего руководства страны в случае ядерной войны. 

Как сообщается, самолет прибыл на аэродром в Таганроге для замены смазки на штоках амортизационных стоек шасси. 

Пока самолет находился на стоянке, из его отсеков вынесли 39 блоков радиостанций и еще пять плат к ним. Отмечается, что на месте преступления нашли отпечатки обуви и пальцев предполагаемых преступников. 

Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок допустил, что среди похищенного оборудования имеются шифровальные устройства, однако конкретный перечень похищенного оборудования не раскрывается.

Ходаренок также отметил, что гипотетически преступники могли получить информацию о технической стороне осуществления передачи указаний по руководству страной и армией во времена вооруженного конфликта. 

Ил-80 или Maxdome (по классификации НАТО) - является одним из самых засекреченных самолетов Минобороны РФ. Свой первый полет он совершил в мае 1985 года. Предполагается, что самолеты этого типа будут применять в случае ядерной войны, если наземные структуры управления окажутся уничтоженными. 

По данным из открытых источников, на вооружении РФ таких самолетов четыре. 

В сети новость встретили с юмором. 

"Я раньше думал, что умру от старости. А оказалось, что я умру от смеха", - написал российский и американский аналитик Слава Рабинович. 

А представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук даже предложил Министерству обороны Украины "представить к высшим государственным наградам этих замечательных людей"

Как сообщалось ранее, российские войска окружают Украину с четырех сторон, а РФ с помощью "миротворцев" втягивает новые страны в свою геополитическую орбиту. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Самолет, Таганрог, Ил-80.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве полицейские посреди ночи ворвались в клуб, который был закрыт на карантин (фото, видео)
02 Выборы мэра Кривого Рога: появились результаты экзитполов
03 Никакой магии: почему в Украине резко снизилась заболеваемость COVID-19
04 Оккупанты объявили о решении проблем с водой в Крыму, но их план может провалиться
05 В Москве рассказали, как Путин относится к Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Работник поезда «Укрзалізниці» с топором на перроне взволновал сеть (видео)
Работник поезда «Укрзалізниці» с топором на перроне взволновал сеть (видео)
Зеленского отгородили от экспертной информации: в Украине бьют тревогу из-за советников Ермака
Зеленского отгородили от экспертной информации: в Украине бьют тревогу из-за советников Ермака
Синоптик рассказал, когда отступят морозы
Синоптик рассказал, когда отступят морозы
Как украсить елку на Новый год 2021: идеи от украинских звезд (фото, видео)
Как украсить елку на Новый год 2021: идеи от украинских звезд (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь