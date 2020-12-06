В НАТО тоже понимают угрозу: Россия бросила новые вызовы Украине

Российские военные окружили Украину с четырех фронтов, и Киеву нужно сотрудничать с НАТО, чтобы не стать вассалом Кремля.

Такое мнение высказал украинский генерал, бывший топ-чиновник Генштаба ВС Украины Игорь Романенко в интервью "Телеграфу".

Он объяснил, что Россия с помощью "миротворцев" втягивает другие страны в свою геополитическую орбиту и превращает их в своих вассалов.

На данный же момент, по словам Романенко, Украина окружена сразу с четырех сторон: военные РФ есть на Донбассе, в Беларуси, Крыму и на Приднестровье.

"Так что перед Украиной – серьезные вызовы", - подчеркивает генерал.

В сложившихся условиях он отмечает важность развития сектора безопасности государства и выражения активной военно-дипломатической позиции, в частности, работы над углублением сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

"И, судя по действиям Альянса в том же Черноморском регионе, страны НАТО тоже понимают угрозу. И готовы на нее реагировать", - подытожил Романенко.

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