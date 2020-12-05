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Украина вступит в НАТО до 2030 года? Министр обороны прояснил ближайшие шаги

Украина вступит в НАТО до 2030 года? Министр обороны прояснил ближайшие шаги
Обновлено 19:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На фоне получения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, в МИД заговорили о том, что у нашей страны есть шансы вступить в Североатлантический альянс до 2030 года. 

Об этом написала в Facebook первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова. 

"Украина настроена оптимистически. В 2030 году мы видим себя полноценным членом альянса", - говорится в сообщении. 

В свою очередь, министр обороны Украины Андрей Таран подчеркнул, что Украина уже имеет достаточно развитое сотрудничество с НАТО, а после получения статуса партнера с расширенными возможностями планируется интенсифицировать развитие двухсторонних отношений. 

Как пишет "Правительственный курьер", Таран заявил, что такой статус дает дополнительные преимущества партнерства с НАТО. Среди них: новые форматы политических консультаций, расширенный доступ к программам учений, большие возможности для прохождения представителей ВСУ службы на должностях в многонациональных органах военного управления Альянса и обмен разведывательной информацией.

По его словам, Украина готова увеличить вклад в операции под руководством НАТО, направить дополнительный персонал для работы в структурах Альянса, а также приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы.

"Все это должно сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели - полноправного членства в Организации Североатлантического договора", - сказал Таран, добавив, что Украина ожидает получения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) уже в 2021 году. 

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"Отступления от курса нет, наоборот, удваиваем наши усилия на пути евроатлантической интеграции", - подчеркнул Таран. 

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НАТО, МИД, Минобороны, Андрей Таран, Эмине Джапарова.

Автор:

Телеграф
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