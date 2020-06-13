Программа расширенных возможностей и Украина: Канада приветствовала решение НАТО

Канада приветствовала решение НАТО привлечь Украину к своей Программе расширенных возможностей.

"Канада поздравляет решение сделать Украину партнером Программы расширенных возможностей НАТО.

Украина - крепкий и преданный партнер операций НАТО", - сказано в сообщении миссии Канады при НАТО в микроблоге Тwitter.

В миссии отметили, что "независимая, суверенная и стабильная Украина - ключ к евроатлантической безопасности".

Как сообщалось, Украина получила статус Партнера по расширенным возможностям НАТО. Предоставление статуса партнера программы расширенных возможностей НАТО сделает сотрудничество Украины с Североатлантическим альянсом еще более эффективным.