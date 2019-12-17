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"Наше отражение в зеркале": Баканов упрекнул политиков в "подкармливании" Джокера

"Наше отражение в зеркале": Баканов упрекнул политиков в "подкармливании" Джокера
16:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Баканов рассказал о главных угрозах для безопасности и о роли пранкера Джокера в политической жизни страны.

Фейки и киберугрозы являются ключевыми вызовами для национальной безопасности, отмечает глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Если не говорить о продолжающейся агрессии на востоке страны, то информационные угрозы сегодня на первом месте. Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда очень тяжело", - сказал Баканов в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, какие сейчас ключевые угрозы национальной безопасности Украины.

Глава СБУ подчеркнул, что дезинформация дестабилизирует ситуацию, а в фейковом поле работают не только внутренние силы.

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Еще одним ключевым вызовом нацбезопасности Баканов назвал киберугрозы.

"Защита информационных баз, в том числе тех, которые будут в основе программы "Государство в смартфоне" – это приоритет. Совместно с СНБО, Кабинетом министров, киберподразделениями других правоохранительных органов мы сегодня работаем над этим вопросом. То есть, речь идет не только о девайсах, но и о коммуникациях, которые также должны быть защищены", - рассказал глава украинской спецслужбы.

Отвечая на вопрос о том, является ли пранкер "Джокер" одним из свидетельств таких угроз, Баканов сказал: "Джокер" – это наше отражение в зеркале. И тут, на мой взгляд, мы больше должны уделять внимания политической культуре в Украине в целом, ведь сегодня пищу "Джокеру" дают именно политики. Мы все должны измениться для того, чтобы он просто остался без работы".

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Баканов обратил внимание на то, что "Джокер" стал своеобразным явлением и получил последователей: "Белый рыцарь", "Темный рыцарь"... Но если мы изменимся сами – все они останутся не у дел".

Глава украинской спецслужбы не стал уточнять, кто стоит за "Джокером". "Есть видение, конечно. Есть оперативная информация, но рекламировать людей, которые стоят за этим, не имеет смысла", - сказал он.

Говоря о том, может ли этот процесс быть инспирированным извне, Баканов сообщил: "Да, мы видим эти связки".

В целом же, по его, словам, за всеми этими процессами "однозначно следует наблюдать".

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Верховная Рада, СБУ, Джокер, Иван Баканов.
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