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Реформа СБУ: ЕС не скрывает разочарования

Реформа СБУ: ЕС не скрывает разочарования
15:25 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Евросоюз раскритиковал реформу Службы безопасности Украины.

В Еврокомиссии заявили, что подготовленный властями проект реформы Службы безопасности Украины противоречит рекомендациям западных партнеров.

В частности, в своем ежегодном отчете о выполнении Соглашения об ассоциации ЕС не скрывает разочарования действиями Киева, если речь идет о реформе СБУ.

"ЕС и в дальнейшем продолжает защищать принятие нового законодательства о СБУ и парламентского надзора за сектором безопасности, а также превращение СБУ в современную службу, с четко определенными функциями, которые ограничиваются контрразведкой, контртероризмом и защитой государственных секретов", - говорится в отчете.

15 октября председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".

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"В нем СБУ предполагает, что она сохранит определенные полномочия по борьбе с организованной и экономической преступностью. При этом создание эффективного парламентского надзора за службой отложено", – сказано в документе.

При этом упомянутая борьба с оргпреступностью, которую СБУ хочет сохранить, сейчас не является эффективной, убежден Брюссель. И исходя из критики, ее сохранение за Службой не снимет этот вопрос.

"Законодательная рамка борьбы с оргпреступностью требует пересмотра и улучшения. Орган, ответственный за координацию активностей в этой сфере, до сих пор не является четко определенным. Несколько правоохранительных органов считают эти функции своими, не имея для этого законодательных оснований и соответствующих структур. Уровень сотрудничества и координации между этими органами) является неудовлетворительным", – говорится в отчете.

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Ранее в представительстве Евросоюза в Украине заявляли, что функции Службы безопасности Украины должны быть ограничены контрразведкой, контртероризмом и защитой государственной тайны.

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ЕС, СБУ, Реформы, Иван Баканов.
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