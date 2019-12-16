Избиение депутата "Слуги народа" в Сумах: в СБУ рассказали детали

Новости Украины:Избиение нардепа от "Слуги народа" Ананченко в Сумах удалось предупредить.

Служба безопасности Украины сообщает, что предупредила совершение насильственных действий в отношении народного депутата Украины IX созыва из фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко.

"С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах. Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей", - сообщается на сайте спецслужбы в понедельник.

Сотрудники СБУ предварительно получили информацию о подготовке к совершению насильственных действий в отношении парламентария, что связанно с его государственной и общественной деятельностью.

"Установлено, что исполнители преступного заказа получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение. В связи с необходимостью предупредить совершение преступления, которое несет угрозу жизни и здоровью народного депутата Украины, а также с целью установления всех лиц, причастных к его организации и совершению, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой провели процессуальное документирование их противоправных намерений. Во время его проведения действия лиц, причастных к правонарушению, были взяты под контроль, благодаря чему нанесение возможных телесных повреждений или других насильственных действий в отношении народного избранника было предотвращено", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи СБУ осуществляют досудебное расследование по ч.3 ст.27 (организация совершения преступления), ч.2 ст.15 и ч.2 ст.346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору преступления. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, ранее Ананченко сообщил, что в воскресенье вечером двое неизвестных совершили разбойное нападение на него возле подъезда его дома и связал нападение с его политической деятельностью.

Он заявил, что "любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии". При этом Ананченко отметил, что политсила "Слуга народа" всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле.