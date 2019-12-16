Реформы децентрализации: в "Слуге народа" попытаются направить законопроект в КСУ до конца недели

Новости Украины:Корниенко допускает, что Рада направит в КСУ проект изменений в Конституцию о реформах децентрализации 20 декабря.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что 20 декабря парламент направит в Конституционный суд Украины изменения в Конституцию относительно реформы децентрализации.

Об этом он сообщил журналистам во время брифинга.

Говоря о специальной процедуре рассмотрения законопроектов о внесении изменений в Конституцию, Корниенко напомнил, что все начинается с направления такого законопроекта в Конституционный суд.

"Это так называемое "нулевое" голосование. Я думаю, что в четверг мы вряд ли сможем направить, так как текст появился только сегодня... Текст неотложный, президент его определил, он вносится в повестку (дня - ред.) сессии. И завтра, я думаю, мы проголосуем сокращение сроков подготовки к этому "нулевому" чтению для того, чтобы в пятницу попытаться направить этот законопроект в Конституционный суд", - отметил депутат.

Корниенко также выразил надежду, что до конца текущей сессии уже будет получено заключение КСУ по этому законопроекту.

Депутат также подчеркнул, что нет цели срочно принять все это для того, чтобы провести досрочные местные выборы, в частности в июле, как это сейчас некоторыми обсуждается.

"Я думаю, что местные выборы будут по существующей Конституции - в октябре. Скорее всего, они и состоятся в октябре", - добавил Корниенко.