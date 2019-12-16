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Президент внес в Раду неотложный законопроект с изменениями в Конституцию

Президент внес в Раду неотложный законопроект с изменениями в Конституцию
11:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Владимир Зеленский внес Раду неотложный законопроект с изменениями в Конституцию в части децентрализации власти.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий законопроект № 2598 зарегистрирован в пятницу. Документ определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.

Согласно опубликованной в понедельник утром на сайте парламента пояснительной записке к законопроекту, документом предлагаются изменения по децентрализации госвласти, совершенствованию территориальной организации власти и усиление конституционно-правового статуса местного самоуправления.

Так, меняются отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства. В частности, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. В действующей редакции Конституции закреплен перечень конкретных наименований всех областей Украины.

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Предполагается законодательное урегулирование вопросов административно-территориального устройства Украины, в частности порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ, наименование и переименование громад, округов, областей, а также их порядка образования, наименования и переименования и отнесения поселений (сел, поселков, городов) к соответствующей категории. Закрепляется, что изменение их границ, наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей.

Изменениями в раздел XI "Местное самоуправление" предлагается закрепление местного самоуправления как права и возможности громады решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов Украины. При этом громада определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо.

На конституционном уровне закрепляется право громады на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других форм, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления. Такими органами являются окружной, областной совет, их исполкомы. Эти советы назначают и увольняют голову исполкома и по его представлению формируют состав этого органа.

Предлагается на конституционном уровне определить, что право голоса на выборах главы громады, депутатов совета громады имеют дееспособные жители соответствующей громады, постоянно проживающие на ее территории и достигшие на день проведения выборов 18 лет.

Также предусмотрено сокращение срока полномочий главы громады, депутатов ее совета, окружного и облсоветов, избранных на очередных выборах, который составит 4 года. Избрание председателя окружного и облсоветов происходит на основе ротации. При этом срок полномочий председателя составляет 1 год.

Закрепляется материальная и финансовая основа местного самоуправления. В частности определяется, что такой основой является земля, движимое и недвижимое имущество, природные ресурсы, другие объекты, в коммунальной собственности громады; объекты совместной собственности громад, находящихся в управлении окружных, областных советов; местные налоги и сборы, и другие доходы местных бюджетов.

В то же время предлагается определить, что государство обеспечивает соразмерность финансовых ресурсов и полномочий органов местного самоуправления, определенных Конституцией и законами Украины, а изменение компетенции органа местного самоуправления осуществляется с одновременными соответствующими изменениями в распределении финресурсов.

Раздел XI Конституции Украины также дополняется положением, согласно которому разграничение полномочий между органами местного самоуправления громад, округов, областей определяется законом на основе принципа субсидиарности.

"Вместе с тем децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека", - подчеркивается в пояснительной записке.

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Именно поэтому для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов. Проектом предусматривается, что префекта назначает на должность и освобождает от должности по представлению Кабинета министров президент Украины.

"Префект приостанавливает действие актов местного самоуправления по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины с одновременным обращением в суд", - подчеркивается в записке.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что в случае принятия председателем громады, ее советом, окружным, областным советом акта, не соответствующего Конституции Украины и создающего угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности, президент по представлению префекта приостанавливает действие соответствующего акта с одновременным обращением в Конституционный суд Украины, временно останавливает полномочия председателя громады, состава такого совета и назначает временного государственного уполномоченного.

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В случае признания КС Украины акта главы или совета громады, окружного, областного советов не соответствующим Конституции, Верховная Рада по представлению президента досрочно прекращает их полномочия и назначает внеочередные выборы.

"Таким образом, предлагаемые законопроектом изменения соответствуют европейским и международным стандартам, учитывают выводы и замечания Венецианской комиссии и позволят обеспечить дееспособность местного самоуправления и построить эффективную систему территориальной организации власти в Украине", - подчеркивается в пояснительной записке.

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Верховная Рада, Конституция, Владимир Зеленский, Децентрализация власти.
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