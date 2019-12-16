В Сумах неизвестные напали на нардепа от "Слуги народа"

Новости Украины:На депутата от "Слуги народа" напали неизвестные в балаклавах.

Депутат Верховной Рады, член фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что возле его дома в Сумах на него напали двое неизвестных.

Об этом Ананченко написал в Facebook.

«Сегодня, возвращаясь домой, в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодчиков в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе».

В связи с этим депутат заверил, что любые противоправные действия «в отношении нашей команды не изменят политического курса партии».

Ананченко также выразил надежду на быструю и беспристрастную реакцию правоохранительных органов.