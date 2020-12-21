Трусы Навального стали мемом года: пикантная деталь отравления вызвала шквал шуток

В деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального вскрылась одна любопытная деталь. В разговоре между Навальным и сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который участвовал в отравлении, офицер признал, что был отдан приказ нанести яд на трусы.
"Сказали работать по трусам именно, по внутренней части", - заявил он.
В связи с этим, по сети прокатилась очередная волна шуток на эту тему.
"Видимо следующим популярным товаром в магазине мерча ФБК будут мужские трусы синего цвета", - написал в Твиттер сам Навальный.
Видимо следующим популярным товаром в магазине мерча ФБК будут мужские трусы синего цвета.
— Alexey Navalny (@navalny) December 21, 2020
Прямо представляю себе, как это было. Совет Безопасности. Сидят: Путин, Патрушев, Бортников, Матвиенко.
Бортников: Нам нужен приказ работать по трусам Навального.
Путин: Даю приказ работать по его трусам. Эти трусы - угроза нашей безопасности номер 1.
— Alexey Navalny (@navalny) December 21, 2020
Помимо него шутки опубликовали и другие пользователи сети.
Алло, ФСБ? Трусы мне постирали?
— Очиповочная фурфура (@dm_e) December 21, 2020
Есть только два человека в РФ, кому стирает трусы центральный аппарат ФСБ.
— Профессор Талк (@SergejTalk) December 21, 2020
Работа в спецслужбах.
Ожидание: опасные задания в экзотических странах, красивые девушки и дорогие машины.
Реальность: летишь в Омск стирать чужие трусы.
— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) December 21, 2020
МЫ БУДЕМ ОТСТИРЫВАТЬ ТРУСЫ ЭТОГО ПЕРСОНАЖА ВЕЗДЕ: В АЭРОПОРТУ - В АЭРОПОРТУ.
ВЫ МЕНЯ ИЗВИНИТЕ, ЕСЛИ В ТУАЛЕТЕ ИХ НАЙДЁМ, ТО И В СОРТИРЕ ИХ ОТСТИРАЕМ!
ВСЁ, ВОПРОС ЗАКРЫТ ОКОНЧАТЕЛЬНО!
— Дорогой Владимир Владимиpoвич (@king_of_botox) December 21, 2020
Нет времени объяснять снимай скорей трусы они могут быть отравлены
— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) December 21, 2020
Ну Навальный конечно крутой чел - его трусы само ФСБ стирает Причëм вручную #трусы #Навальный pic.twitter.com/9PkgccZ8UV
— Vasiliy Kalamiev (@VasiliyKalamiev) December 21, 2020
ААААААААА КАК Я СЕЙЧАС ЗАОРАЛА pic.twitter.com/4qB8A6ex0Z
— Александрова (@alexsandrova888) December 21, 2020
В Кремле ситуация следующая: pic.twitter.com/shxkjuBkby
— Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) December 21, 2020
— Ну как там с трусами?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе
— Ты кто такой?
— Устинов Максим Сергеевич. Помощник Патрушева.
— Такого не знаю, ты ошибся номером, друг
— Кто?
— Ты
— Чё с трусами?
— Какими трусами?
— Ну на которые ты нанес новичек.
— Куда?
— В гульфик
— Сталингулаг (@StalinGulag) December 21, 2020
Пранкер Вован позвонил директору ФСБ А.Бортникову и голосом В.Путина приказал ещё раз хорошенько обработать трусы А.Навального. pic.twitter.com/ZpIVlfTIVU
— Борис Абрамыч (@BorisAbramich) December 21, 2020
Не остался в стороне и известный карикатурист Сергей Елкин.
Участник команды отравителей Алексея Навального из ФСБ сообщил, что яд был нанесен на трусы. https://t.co/NroqvFN3wv pic.twitter.com/shKcxyG3YI
— The Insider (@the_ins_ru) December 21, 2020
Как сообщалось ранее, пользователи сети уже успели прокомментировать сам факт звонка Навального своему отравителю.