Трусы Навального стали мемом года: пикантная деталь отравления вызвала шквал шуток

В деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального вскрылась одна любопытная деталь. В разговоре между Навальным и сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который участвовал в отравлении, офицер признал, что был отдан приказ нанести яд на трусы.

"Сказали работать по трусам именно, по внутренней части", - заявил он.

В связи с этим, по сети прокатилась очередная волна шуток на эту тему.

"Видимо следующим популярным товаром в магазине мерча ФБК будут мужские трусы синего цвета", - написал в Твиттер сам Навальный.

Видимо следующим популярным товаром в магазине мерча ФБК будут мужские трусы синего цвета. — Alexey Navalny (@navalny) December 21, 2020

Прямо представляю себе, как это было. Совет Безопасности. Сидят: Путин, Патрушев, Бортников, Матвиенко.

Бортников: Нам нужен приказ работать по трусам Навального.

Путин: Даю приказ работать по его трусам. Эти трусы - угроза нашей безопасности номер 1. — Alexey Navalny (@navalny) December 21, 2020

Помимо него шутки опубликовали и другие пользователи сети.

Алло, ФСБ? Трусы мне постирали? — Очиповочная фурфура (@dm_e) December 21, 2020

Есть только два человека в РФ, кому стирает трусы центральный аппарат ФСБ. — Профессор Талк (@SergejTalk) December 21, 2020

Работа в спецслужбах. Ожидание: опасные задания в экзотических странах, красивые девушки и дорогие машины. Реальность: летишь в Омск стирать чужие трусы. — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) December 21, 2020

МЫ БУДЕМ ОТСТИРЫВАТЬ ТРУСЫ ЭТОГО ПЕРСОНАЖА ВЕЗДЕ: В АЭРОПОРТУ - В АЭРОПОРТУ.

ВЫ МЕНЯ ИЗВИНИТЕ, ЕСЛИ В ТУАЛЕТЕ ИХ НАЙДЁМ, ТО И В СОРТИРЕ ИХ ОТСТИРАЕМ!

ВСЁ, ВОПРОС ЗАКРЫТ ОКОНЧАТЕЛЬНО! — Дорогой Владимир Владимиpoвич (@king_of_botox) December 21, 2020

Нет времени объяснять снимай скорей трусы они могут быть отравлены — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) December 21, 2020

Ну Навальный конечно крутой чел - его трусы само ФСБ стирает Причëм вручную #трусы #Навальный pic.twitter.com/9PkgccZ8UV — Vasiliy Kalamiev (@VasiliyKalamiev) December 21, 2020

ААААААААА КАК Я СЕЙЧАС ЗАОРАЛА pic.twitter.com/4qB8A6ex0Z — Александрова (@alexsandrova888) December 21, 2020

В Кремле ситуация следующая: pic.twitter.com/shxkjuBkby — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) December 21, 2020

— Ну как там с трусами?

— Куда ты звонишь?

— Тебе звоню.

— Кому?

— Ну тебе

— Ты кто такой?

— Устинов Максим Сергеевич. Помощник Патрушева.

— Такого не знаю, ты ошибся номером, друг

— Кто?

— Ты

— Чё с трусами?

— Какими трусами?

— Ну на которые ты нанес новичек.

— Куда?

— В гульфик — Сталингулаг (@StalinGulag) December 21, 2020

Пранкер Вован позвонил директору ФСБ А.Бортникову и голосом В.Путина приказал ещё раз хорошенько обработать трусы А.Навального. pic.twitter.com/ZpIVlfTIVU — Борис Абрамыч (@BorisAbramich) December 21, 2020

Не остался в стороне и известный карикатурист Сергей Елкин.

Участник команды отравителей Алексея Навального из ФСБ сообщил, что яд был нанесен на трусы. https://t.co/NroqvFN3wv pic.twitter.com/shKcxyG3YI — The Insider (@the_ins_ru) December 21, 2020

Как сообщалось ранее, пользователи сети уже успели прокомментировать сам факт звонка Навального своему отравителю.