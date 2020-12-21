Спецслужбы Путина увидели "заговор" против России в новых деталях отравления Навального

Российские спецслужбы усмотрели в расследовании оппозиционера Алексей Навального "след иностранных спецслужб".

Об этом сообщают российские СМИ.

По заявлению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, расследование Навального является "спланированной провокацией" и было бы невозможным "без поддержки иностранных спецслужб".

В связи с этим, силовики проведут свое расследование, по результатам которого "будет дана процессуальная оценка".

В заявлении ЦОС также говорится, что расследование Навального якобы "направлено на дискредитацию ФСБ России и её сотрудников".

Видеоролик, в котором Навальный говорит с одним из офицеров, причастных к его отравлению, в ФСБ назвали "подделкой".

В МИД РФ добавили свои пять копеек, заявив, что "Россия за два с половиной месяца так и не получила от ОЗХО вразумительные ответы на запрос по ситуации с Навальным".

Напомним, в сети отреагировали на откровения отравителя Навального относительно приказа "работать по трусам".