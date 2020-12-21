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Спецслужбы Путина увидели "заговор" против России в новых деталях отравления Навального

Спецслужбы Путина увидели "заговор" против России в новых деталях отравления Навального
Обновлено 22:26 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Российские спецслужбы усмотрели в расследовании оппозиционера Алексей Навального "след иностранных спецслужб". 

Об этом сообщают российские СМИ. 

По заявлению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, расследование Навального является "спланированной провокацией" и было бы невозможным "без поддержки иностранных спецслужб". 

В связи с этим, силовики проведут свое расследование, по результатам которого "будет дана процессуальная оценка". 

В заявлении ЦОС также говорится, что расследование Навального якобы "направлено на дискредитацию ФСБ России и её сотрудников". 

Видеоролик, в котором Навальный говорит с одним из офицеров, причастных к его отравлению, в ФСБ назвали "подделкой". 

В МИД РФ добавили свои пять копеек, заявив, что "Россия за два с половиной месяца так и не получила от ОЗХО вразумительные ответы на запрос по ситуации с Навальным". 

Напомним, в сети отреагировали на откровения отравителя Навального относительно приказа "работать по трусам". 

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Все по теме:

Россия, ФСБ, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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