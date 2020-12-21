Офицер ФСБ признался в отравлении Навального: ранее его рассекретили журналисты

Константин Кудрявцев, один из сотрудников ФСБ, участвовавших в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, признался в содеянном и раскрыл подробности спецоперации.

Об этом он рассказал в звонке Навальному.

Он объяснил, что спасти жизнь оппозиционера удалось благодаря действиям пилотов и атропину, введенному врачами "скорой".

Помимо того, он отметил, что яд был нанесен на трусы, а зачистить следы ФСБ-шникам помогли сотрудники транспортной полиции.

Как сообщалось, The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel провели совместное расследование, в ходе которого удалось установить имена и звания сотрудников ФСБ, принимавших участие в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

В общей сложности в операциях по отравлению принимали участие 15 сотрудников ФСБ.