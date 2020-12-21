Скачать
Вторник, 22.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 21 декабря: мутация COVID-19 в Украине, признания отравителя Навального и назначение Витренко в Кабмин
Итоги дня 21 декабря: мутация COVID-19 в Украине, признания отравителя Навального и назначение Витренко в Кабмин
Трусы Навального стали мемом года: пикантная деталь отравления вызвала шквал шуток
Трусы Навального стали мемом года: пикантная деталь отравления вызвала шквал шуток
Витренко все же стал министром: назначение уже вызвало первую отставку
Витренко все же стал министром: назначение уже вызвало первую отставку
Новая форма коронавируса добралась до украинских заробитчан
Новая форма коронавируса добралась до украинских заробитчан

Путин использовал больных детей и старушку-ветерана для пиара (видео)

Путин использовал больных детей и старушку-ветерана для пиара (видео)
23:11 Пн, 21 Декабрь 2020 Телеграф Фото: Твиттер

Президент России Владимир Путин неоднократно устраивал на камеру пиар-акции вроде встречи с детьми или "простым народом" для поддержания своего рейтинга среди россиян. 

Так во время одной из таковых в 2006 году, он даже поцеловал мальчика в живот.

А офицер ФСБ Александр Литвиненко и вовсе обвинял Путина в педофилии. 

По его утверждению, Путина в 1984 году засняли на конспиративной квартире за забавами с мальчиками. Вскоре после этого заявления Литвиненко был отравлен полонием. 

В декабре 2020 года Путин вновь провел серию пиар-акций. Первой из них было участие в добровольческом онлайн-марафоне "Мы вместе".

Во время этой акции он выступая на камерах организовал поиски старушки-ветерана.



Затем он снял с "Елки желаний" два шара с желаниями детей и пообещал их исполнить. 

19 декабря повезло 10-летнему Саше Колясникову с диабетом, который хотел обниматься с пандой.  Для него организовали поход в зоопарк.



21 декабря Путин покатался на коньках с 9-летним Димой Ощепкиным с лейкозом. Стоит отметить, что Путин любит хоккей и неоднократно был замечен на коньках. 





Все эти акции активно освещались в российских СМИ. 

Напомним, российские спецслужбы увидели в расследовании Навального "заговор" со стороны иностранных спецслужб. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Владимир Путин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трусы Навального стали мемом года: пикантная деталь отравления вызвала шквал шуток
02 Витренко все же стал министром: назначение уже вызвало первую отставку
03 Путин отправил наемников в зону еще одного конфликта и потерпел неудачу
04 Пассажирка-подросток вылетела из авто: под Львовом пьяная компания упала в реку с моста (фото)
05 Днепр и область за сутки потрясли сразу три трагических ЧП: детали, фото и видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все завертелось, многие хотят поживиться: &quot;пропавший&quot; с семьей бизнесмен записал странное видео
Все завертелось, многие хотят поживиться: "пропавший" с семьей бизнесмен записал странное видео
Ковалив ушла в отставку с поста зама Ермака
Ковалив ушла в отставку с поста зама Ермака
Тело Кернеса доставили в Харьков: первое видео
Тело Кернеса доставили в Харьков: первое видео
Какой праздник 22 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 22 декабря: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь