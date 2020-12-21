Путин использовал больных детей и старушку-ветерана для пиара (видео)

Президент России Владимир Путин неоднократно устраивал на камеру пиар-акции вроде встречи с детьми или "простым народом" для поддержания своего рейтинга среди россиян.

Так во время одной из таковых в 2006 году, он даже поцеловал мальчика в живот.

А офицер ФСБ Александр Литвиненко и вовсе обвинял Путина в педофилии.

По его утверждению, Путина в 1984 году засняли на конспиративной квартире за забавами с мальчиками. Вскоре после этого заявления Литвиненко был отравлен полонием.

В декабре 2020 года Путин вновь провел серию пиар-акций. Первой из них было участие в добровольческом онлайн-марафоне "Мы вместе".

Во время этой акции он выступая на камерах организовал поиски старушки-ветерана.







Затем он снял с "Елки желаний" два шара с желаниями детей и пообещал их исполнить.

19 декабря повезло 10-летнему Саше Колясникову с диабетом, который хотел обниматься с пандой. Для него организовали поход в зоопарк.







21 декабря Путин покатался на коньках с 9-летним Димой Ощепкиным с лейкозом. Стоит отметить, что Путин любит хоккей и неоднократно был замечен на коньках.











Все эти акции активно освещались в российских СМИ.

Напомним, российские спецслужбы увидели в расследовании Навального "заговор" со стороны иностранных спецслужб.