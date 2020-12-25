На соратницу Навального открыли дело: детали ее "преступления" против ФСБ

25 декабря, против юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища.

Об этом сообщил глава ФБК Иван Жданов.

Еще утром 25 декабря к Соболь пришли с обыском, после чего ее повезли на допрос в московское управление Следственного комитета.

В ответ на этом Алексей Навальный предположил, что обыски связаны с ее визитом к сотруднику ФСБ.

К Соболь пришла полиция. Скорее всего, с обыском. Очевидно, что по делу о звонке в дверь отравителю из ФСБ. https://t.co/0OrdftX3FJ — Alexey Navalny (@navalny) December 25, 2020

Стоит отметить, что Любовь Соболь была задержана 21 декабря у дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который предположительно мог быть причастен к отравлению основателя ФБК Алексея Навального. Перед задержанием Соболь звонила Кудрявцеву в дверь. Тогда ее опросили в рамках доследственной проверки, она отказалась давать показания.

Уголовное дело против Соболь было возбуждено по заявлению Галины Субботиной, которая владеет 1/3 квартиры Кудрявцева. Предположительно это может быть теща сотрудника ФСБ.

В свою очередь директор ФБК Иван Жданов не остался в стороне и высказался по данному поводу.

"Дело в отношении Соболь возбудили по части 2 ст. 139 УК, то есть звонок в дверь с применением насилия или угрозой его применения", - сообщил он.

Ого, дело в отношении Соболь возбудили по части 2 ст. 139 УК, то есть звонок в дверь с применением насилия или угрозой его применения. — Ivan Zhdanov (@ioannZH) December 25, 2020

Другие пользователи также поделились своими комментирями:

Напомним, что Соболь звонила в квартиру Кудрявцева после того, как Алексей Навальный опубликовал запись своего разговора с этим сотрудником ФСБ. В ходе разговора собеседник Навального фактически подтвердил свое участие в сокрытии следов его отравления.