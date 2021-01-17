Спасибо, что не грохнули: в сети обсуждают возвращение и задержание Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который после попытки отравления вернулся из Германии, был задержан сразу по прибытию в Москву.

Это событие вызвало резкую реакцию в сети.

"Давайте скажем му***ам спасибо, что этот самолет хоть где-то посадили, а не грохнули под плохие метеоусловия. Какой- никакой, а повод для радости: на кремлевском донышке осталось немного мозга", - российский и израильский журналист и телерадиоведущий Виктор Шендерович.

Певец Андрей Макаревич в свою очередь назвал происходящее "позорным цирком".

Российский государственный деятель Альфред Кох назвал задержание Навального предсказуемым.

"Он их не боится, это верно. Но и они его не боятся. Скорее даже не так. Они его боятся, иначе бы не арестовывали. Они не боятся скандала, который начнется в связи с его арестом", - написал он.

В связи с этим, он напомнил, что, помимо Навального, Кремль имеет кейсы "по нарушению конвенции о химоружии, весь сирийский, украинский и ливийский сюжет, Литвиненко с Хангошвили, компьютерные атаки на бундестаг и все вмешательства в американские выборы и т.д."

"Все вместе стало невыносимой ношей. И Кремль плюнул и решил: все. Раз уже невозможно скрыть, что мы бандиты, то и перестанем это скрывать. Так даже проще", - написал он.

Писатель и литературовед Борис Акунин тоже рассказал о главном выводе, из прибытия Навального.

"Если коротко и без эмоций: Алексей Навальный наносит удар по путинскому режиму, жертвуя собой", - написал он.

"Перед задержанием Навальный успел заявить, что это его лучший день и он рад вернуться домой. Первого заложника для торгов с новой администрацией США Путин захватил", - написала украинская телевизионная журналистка Татьяна Даниленко.

"Россия превратилась в вотчину ФСБ и других спецслужб. Ни у кого не должно быть иллюзий, что этот российский режим когда-нибудь будет готов признать существование Украины как демократического и европейского государства", - написал бывший глава МИД Украины Павел Климкин, добавив, что Россия сейчас находится в конце путинской эпохи.

Как сообщалось ранее, политический обозреватель Олег Кашин объяснял, что ждет Навального после возвращения в Россию.