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Не только Навальный должен бороться за выживание: эксперт оценил перспективы Путина в России

Не только Навальный должен бороться за выживание: эксперт оценил перспективы Путина в России
Обновлено 15:19 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

История с попыткой отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального станет лейтмотивом в его дальнейшей карьере и это может сыграть злую шутку с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Такое мнение высказал политический обозреватель Олег Кашин. 

"Собственно, любое занятие Навального, любое его слово и даже его молчание теперь становятся элементами смертельного риска. Даже (возможно, вполне бессмысленное) "умное голосование" будет теперь частью этого контекста – человек рискует жизнью, но все равно ведет агитацию, которая из-за этого риска становится и важнее, и убедительнее", - написал он. 

При этом, по его словам, объяснять, что риски не настолько высоки, как может показаться - дело бессмысленное.  

"Есть вещи, превращающиеся в факт в зависимости от веры, и с этой верой власть ничего уже не сделает", - пишет Кашин. 

По убеждению обозревателя, уже ничто не способно реабилитировать Путина и ФСБ в глазах тех, кто считает их убийцами. 

Однако, отмечает он, думать о том, что власти РФ способны лишь сажать и убивать, было бы странно. 

"Эти люди удерживают власть больше двадцати лет, они ни разу не были близки к тому, чтобы ее потерять. И лукашенковский, и трамповский опыт им не знаком, они могут недооценивать угрозы, но даже с запозданием на них реагируя и тратя избыточные усилия на их преодоление, они каждый раз справляются, даже если поначалу в это никто не верит", - пишет Кашин. 

При этом, отмечает он, "хитрого плана" у них нет. 

"Быть политической системой, возглавляемой общепризнанными маньяками-убийцами типа Каддафи (который известно как кончил), и иметь в качестве оппонента безусловного героя и морального лидера – такая перспектива и для самого Путина вряд ли покажется приятной. Сейчас вообще невозможно представить, как он ее избежит, но избежать ее – это уже вопрос его, а не Навального, выживания", - подытожил он. 

Как сообщалось ранее, Навальный после отравления вернется в Россию 17 января

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Владимир Путин, Олег Кашин, Алексей Навальный.
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