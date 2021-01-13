Путин строит бункер в бункере: возвращение Навального в Россию насмешило сеть

Российский оппозиционер Алексей Навальный анонсировал свое возвращение в Россию.

О своем решении он сообщил в Телеграмм-канале.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке. Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю", — написал Навальный, уточнив, что он вернется на родину в воскресение, 17 января, рейсом "Победы".

В сети уже начали шутить по этому поводу, и предположили, что Путин строит бункер по этому поводу.

Навальный объявил, что возвращается в Москву 17 января Путин уже начал строить себе бункер в бункере — Сталингулаг (@StalinGulag) January 13, 2021

В комментариях под постом пользователи предполагают, что "Навального арестуют прямо в аэропорту, и боятся чтобы самолет не сбили целиком".

Стоит отметить, что накануне ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок на реальный по так называемому "делу Ив Роше" в связи с "неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", при этом истёк 30 декабря.

Напомним, Навальный 20 августа, как установили международные эксперты, был отравлен в России веществом группы "Новичок".