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Путин строит бункер в бункере: возвращение Навального в Россию насмешило сеть

Путин строит бункер в бункере: возвращение Навального в Россию насмешило сеть
Обновлено 14:34 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Российский оппозиционер Алексей Навальный анонсировал свое возвращение в Россию.

О своем решении он сообщил в Телеграмм-канале.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке.  Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю", — написал Навальный, уточнив, что он вернется на родину в воскресение, 17 января, рейсом "Победы".

13.01.2021 Навальный анонсировал свое возвращение в Россию

 

В сети уже начали шутить по этому поводу, и предположили, что Путин строит бункер по этому поводу.

В комментариях под постом пользователи предполагают, что "Навального арестуют прямо в аэропорту, и боятся чтобы самолет не сбили целиком".

Навальный заявил о возвращении в Россию

Навальный заявил о возвращении в Россию

Стоит отметить, что накануне ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок на реальный по так называемому "делу Ив Роше" в связи с "неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", при этом истёк 30 декабря.

Напомним, Навальный 20 августа, как установили международные эксперты, был отравлен в России веществом группы "Новичок".

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный.
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