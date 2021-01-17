Власть предупреждали об угрозе потери Крыма: генерал раскрыла подробности

Во время власти Виктора Януковича в Украине в 2008-2009 годах украинская контрразведка сообщала о реальной угрозе отделения Крыма. Но из-за тогдашней смены власти на пророссийский курс, никто не обратил на это внимание.

Об этом рассказала украинский генерал, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Работавшая в то время в СБУ и писавшая докладные о ситуации в Крыму, за что ее позже отстранили от работы.

"Было так, что даже украинская контрразведка во времена всех руководителей писала аналитические документы, которые были основаны на определенных оперативных данных и аналитической информации об угрозах. И одна из них, а это примерно 2008-2009 годы, о том, что происходит в Крыму. И первым выводом нашей работы оперативной и аналитической было то, что существует реальная угроза отделения Крыма", - рассказала она.

По ее словам, пророссийская власть не обратила на это никакого внимания. Хотя в контрразведке даже разработали предложения, как нейтрализовать действия спецслужб РФ. "Многое касалось не просто какого-то физического воздействия, но и влияния на ментальность. Потому что смысловая война - это часть информационного оружия, которую использует Российская Федерация против Украины", - отметила генерал.

После таких предложений вся группа разведки была распущена, а Лапутиной было предложено стать одним из руководителей антитеррористического подразделения "Альфа".

"Проработав много лет в контрразведке, я понимала, что идет инфильтрация пророссийской агентуры и агентуры влияния в украинские спецслужбы. И это не приведет к нормальному развитию событий. Это было уже перед Майданом. И я написала рапорт об увольнении", - подчеркнула министр по делам ветеранов.

Стоит напомнить, что ранее бывший канцлер Германии и глава совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шредер удивил своим высказыванием об оккупации Россией Крыма.