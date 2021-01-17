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Друг Путина Шредер удивил заявлением про Крым

Друг Путина Шредер удивил заявлением про Крым
08:32 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Аннексия Россией украинского полуострова Крым была с явным нарушением международного права.

Такое мнение в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel озвучил бывший канцлер Германии и глава совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шредер.

В настоящее время он также занимает пост главы совета директоров принадлежащей "Газпрому" компании Nord Stream 2. Так в ходе беседы журналист Der Spiegel напомнил Шредеру о фразе, которая прозвучала в его готовящейся к публикации книге "Последний шанс", что Путин "переступил грань, которую не следовало переступать".

В свою очередь, Шредер уточнил, что Путин является важной силой в РФ, но доподлинно не известно, действительно ли он несет ответственность за все, что связывают с Россией.

Экс-канцлер сообщил, что, аннексировав Крым, РФ явно нарушила международное право, однако эта констатация не дает ответ на вопрос, какие причины стояли за действиями Москвы. Если бы Украина действительно вступила в НАТО, тогда бы Севастополь оказался на территории западного альянса, предположил Шредер.

При этом он счел бессмысленными ввод санкций за нарушение международного права, потому что не видит, что можно добиться с их помощью. По его мнению, "ни один президент России уже не вернет Крым".

Стоит отметить, что ранее Шредер утверждал, что Крым - "древняя русская территория", а также называл оккупацию полуострова "законной".

Напомним, ранее эксперт рассказал, сколько россиян незаконно переехали в оккупированный Крым и есть ли шанс остановить колонизацию Крыма Россией.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Крым, Владимир Путин, Герхард Шредер.
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