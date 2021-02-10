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Верховный суд принял решение по искам по санкциям против каналов Медведчука

Верховный суд принял решение по искам по санкциям против каналов Медведчука
Обновлено 21:12 Сегодня Телеграф

Во вторник, 9 февраля, Верховный суд Украины принял решение по трем искам, которые оспаривают указ СНБО по блокировке телеканалов "112 Украина", NewsOne і ZIK, связанной с санкциями против Тараса Козака.

Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Один из исков "оставлен без движения". Истцу установили срок  для устранения недостатков.

"Решение мотивировано тем, что истец не привел обоснования о нарушении оспариваемым Указом прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд", - говорится в сообщении.

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По второму иску суд отказал в открытии производства по иску гражданина о признании его противоправным и об его отмене.

"Суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что она подана в интересах и в защиту прав других лиц - юридических лиц, которые, по утверждениям истца, являются владельцами телеканалов", - добавляют в учреждении.

Кроме того, в понедельник, 8 февраля, в суд поступил еще один иск с подобными исковыми требованиями. Решение по нему суд примет в течение пяти рабочих дней.

Напомним, в среду, 3 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении запрета на вещание "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности". А глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией. Кроме того, введение санкций против Козака поддержали США и Европейский союз.  Соединенные Штаты заявили, что "все должны работать вместе", чтобы дезинформацию не использовали  "как оружие в информационной войне" против Украины. А в ЕС высказали свое одобрение пока неофициально. В свою очередь, руководство каналов  отреагировало на санкции и заявило о незаконном решении президента.  Также известно, телеканалы намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Отметим, что большинство украинцев также поддержали запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, предложив принять аналогичное решение по телеканалам "Наш" и "Интер". А секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно поддержал желание украинцев, отметив. что таких каналов как "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине "очень много"

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 104

Все по теме:

Верховный суд, Суды, Иски, Виктор Медведчук, ЗИК, "112 Украина", Тарас Козак, Ньюзван.
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