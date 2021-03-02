Участник переговоров в ТКГ рассказал, как модератор от ОБСЕ давил на Украину на последней встрече

Журналист и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал о провокации координатора политической подруппы Пьера Мореля, предложившего, чтобы Украина обсуждала план ОРДЛО по Донбассу.

Об этом Гармаш написал на своей странице в Facebook.

"В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений..." – описал ситуацию, произошедшую на заседании во вторник, 2 марта, он.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

"Хоть тушкой, хоть чучелом РФ пытается запихнуть свои бандитские анклавы в переговорный процесс", "Почему украинская делегация не требует устранить Мореля за нарушение?", "Ужас. Это как соседка- хабалка за забором. И уши не закроешь, и общим воздухом дышать омерзительно", - пишут в сети.

Подробнее о том, почему на Донбассе произошло новое обострение, читайте в материале "Телеграфа": До лета наступления не будет, но потери увеличатся: какие "сюрпризы" Россия готовит на Донбассе.