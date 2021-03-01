Пушилину готовят замену? Почему в теме Донбасса вдруг всплыл беглый экс-министр Захарченко

Сбежавший в Россию экс-глава МВД Украины времен президентства Виктора Януковича - Виталий Захарченко, который лишь недавно попал под санкции со стороны СНБО, заявил, что готов возглавить «объединенный Донбасс», в случае слияния группировок «ЛНР» и «ДНР». Возможно ли объединение оккупированных частей Донетчины и Луганщины в одно формирование путем, к примеру, «референдума»?

Готова ли Россия прибегнуть к такому сценарию? «Телеграф» разбирался в ситуации с помощью Георгия Туки - бывшего председателя Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ.

«Фигуре бывшего министра внутренних дел Украины – Захарченко - я посвятил уже два видеосюжета. Меня беспокоит активизация этого персонажа. Он сидит в Москве, но им на территории нашей страны создана цепь подконтрольных организаций. Представительства действуют в 15 областях. В основном они представлены бывшими сотрудниками «Беркута» и МВД времен Януковича. Уверен, что их деятельность достойна пристального внимания со стороны СБУ», - отмечает Георгий Тука.

Комментируя возможность объединения квазиобразований «ДНР» и «ЛНР», он отметил, что такая идея периодически возникает с 2014 года.

«Но если посмотреть на процесс с точки зрения стратегии, которую исповедует Россия, то объединять два субъекта в один ей не выгодно из-за переговорного процесса, - считает Георгий Тука. - Имея два субъекта, ими легче управлять, равно как манипулировать переговорной позицией. Типа – Донецк-то согласен на такие-то шаги, а вот Луганск - нет. Можно инспирировать внутренние противоречия между «ДНР» и «ЛНР» и играть на этом во время ведения переговоров. Подчеркивая якобы самостоятельность квазиобразований. Так что РФ однозначно не интересно объединение этих субъектов».

Георгий Тука не исключает, что в лице Виталия Захарченко могут готовить замену нынешнему «руководителю» ОРДО – Денису Пушилину. В какой-то мере это было бы символично, ведь предыдущий вожак «ДНР», которого подорвали в центре Донецка, был тоже Захарченко, правда, Александр.

«Опытный аппаратчик Виталий Захарченко и абсолютное ничтожество с точки зрения управленческих навыков – Пушилин – это, конечно, несопоставимые фигуры. К тому же, на оккупированном Донбассе идет передел рынка угля и металла, - отмечает экс-замминистра. - От группы Курченко, по некоторым данным, они переходят к группе людей Медведчука. Так что в этом контексте могут рассматриваться поиски альтернативы Пушилину».

Ранее Георгий Тука объяснил «Телеграфу» причины обострения на Донбассе и спрогнозировал, что будет дальше.