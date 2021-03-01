Скачать
Понедельник, 01.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
До лета наступления не будет, но потери увеличатся: какие "сюрпризы" Россия готовит на Донбассе
До лета наступления не будет, но потери увеличатся: какие "сюрпризы" Россия готовит на Донбассе
Бывший нардеп "Слуги народа" угодил в ДТП: первые детали
Бывший нардеп "Слуги народа" угодил в ДТП: первые детали
Пушилину готовят замену? Почему в теме Донбасса вдруг всплыл беглый экс-министр Захарченко
Пушилину готовят замену? Почему в теме Донбасса вдруг всплыл беглый экс-министр Захарченко
В центре Одессы посреди ночи обрушился жилой дом: появились фото с места ЧП
В центре Одессы посреди ночи обрушился жилой дом: появились фото с места ЧП

Пушилину готовят замену? Почему в теме Донбасса вдруг всплыл беглый экс-министр Захарченко

Пушилину готовят замену? Почему в теме Донбасса вдруг всплыл беглый экс-министр Захарченко
14:01 Сегодня Телеграф

Сбежавший в Россию экс-глава МВД Украины времен президентства Виктора Януковича - Виталий Захарченко, который лишь недавно попал под санкции со стороны СНБО, заявил, что готов возглавить «объединенный Донбасс», в случае слияния группировок «ЛНР» и «ДНР». Возможно ли объединение оккупированных частей Донетчины и Луганщины в одно формирование путем, к примеру, «референдума»?

Готова ли Россия прибегнуть к такому сценарию? «Телеграф» разбирался в ситуации с помощью Георгия Туки - бывшего председателя Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ.

«Фигуре бывшего министра внутренних дел Украины – Захарченко - я посвятил уже два видеосюжета. Меня беспокоит активизация этого персонажа. Он сидит в Москве, но им на территории нашей страны создана цепь подконтрольных организаций. Представительства действуют в 15 областях. В основном они представлены бывшими сотрудниками «Беркута» и МВД времен Януковича. Уверен, что их деятельность достойна пристального внимания со стороны СБУ», - отмечает Георгий Тука.

Георгий Тука

Комментируя возможность объединения квазиобразований «ДНР» и «ЛНР», он отметил, что такая идея периодически возникает с 2014 года.

«Но если посмотреть на процесс с точки зрения стратегии, которую исповедует Россия, то объединять два субъекта в один ей не выгодно из-за переговорного процесса, - считает Георгий Тука. - Имея два субъекта, ими легче управлять, равно как манипулировать переговорной позицией. Типа – Донецк-то согласен на такие-то шаги, а вот Луганск - нет. Можно инспирировать внутренние противоречия между «ДНР» и «ЛНР» и играть на этом во время ведения переговоров. Подчеркивая якобы самостоятельность квазиобразований. Так что РФ однозначно не интересно объединение этих субъектов».

Георгий Тука не исключает, что в лице Виталия Захарченко могут готовить замену нынешнему «руководителю» ОРДО – Денису Пушилину. В какой-то мере это было бы символично, ведь предыдущий вожак «ДНР», которого подорвали в центре Донецка, был тоже Захарченко, правда, Александр.

«Опытный аппаратчик Виталий Захарченко и абсолютное ничтожество с точки зрения управленческих навыков – Пушилин – это, конечно, несопоставимые фигуры. К тому же, на оккупированном Донбассе идет передел рынка угля и металла, - отмечает экс-замминистра. - От группы Курченко, по некоторым данным, они переходят к группе людей Медведчука. Так что в этом контексте могут рассматриваться поиски альтернативы Пушилину».

Ранее Георгий Тука объяснил «Телеграфу» причины обострения на Донбассе и спрогнозировал, что будет дальше.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 780

Все по теме:

Донбасс, Виталий Захарченко, Денис Пушилин, ДНР, ЛНР, Георгий Тука.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Учительница Стерненко" подняла "кипиш" в Одессе, а журналисты караулят родителей под дверьми
02 В Киеве зверски убили отца двоих детей: подробности и фото погибшего
03 Под Нижним Новгородом вырезали целую семью: всплыли данные о мотивах и убийце (видео)
04 Трамп появился на публике и сделал сенсационное заявление о будущих выборах президента США
05 "Заря" в меньшинстве вырвала победу у "Шахтера" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев вошел в сотню лучших городов мира по качеству жизни - лидером оказался Хельсинки
Киев вошел в сотню лучших городов мира по качеству жизни - лидером оказался Хельсинки
В Европу пришел &quot;бразильский&quot; штамм коронавируса: где есть первые подтвержденные случаи
В Европу пришел "бразильский" штамм коронавируса: где есть первые подтвержденные случаи
В Украине банки выдали первые ипотеки на жилье под 7% годовых
В Украине банки выдали первые ипотеки на жилье под 7% годовых
Праздники и выходные в марте 2021: сколько будут отдыхать украинцы
Праздники и выходные в марте 2021: сколько будут отдыхать украинцы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь