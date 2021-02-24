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"Прогнозы пессимистические": Георгий Тука объяснил причины обострения на Донбассе и рассказал, что будет дальше

"Прогнозы пессимистические": Георгий Тука объяснил причины обострения на Донбассе и рассказал, что будет дальше
15:19 Сегодня Телеграф

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе ситуация накаляется. 23 февраля там было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня – максимальное за сутки с начала месяца. Вследствие вражеских обстрелов вчера погибли один военнослужащий ВСУ и один мирный житель, есть раненые. Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Георгий Тука рассказал "Телеграфу", ожидать ли дальнейшего обострения ситуации на Донбассе.

"К сожалению, та ситуация, которую мы наблюдаем последние недели, наглядно демонстрирует, что идет обострение. С начала месяца – около 130 обстрелов, десять погибших защитников Украины, почти 15 раненых. Это уже точно не "режим тишины" и не перемирие. И, увы, потенциал для увеличения эскалации еще большой. И прогнозы в этом смысле пессимистические", – признался Георгий Тука.

По его словам, Россия традиционно использует обострение на Донбассе перед какими-то переговорами. Но в последнее время и переговоров-то особых нет. А обострение – есть.

"Пока мы видим, что оккупанты применяют локальное обострение, нанесение точечных ударов, активизацию снайперских групп и ДРГ. Но в последние полтора года не было полноценных военных операций. Однако в ближайшем будущем не исключаю, что диверсии будут происходить еще чаще, а там – загремит и крупнокалиберная артиллерия. Надеюсь, наши военнослужащие к этом готовы. Скорее всего, обострение будет на Донецком участке – Мариупольское направление, Водяное-Пески, Авдеевка", – предупреждает Георгий Тука.

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По его мнению, обострение может быть связано с тем, что Зеленский понял: искать мира в глазах Путина бессмысленно. А Путин понял, что Зеленский это понял. К тому же, учитывая всё более явную конфронтацию Кремля с Западом, Донбасс могут делать разменной монетой в переговорах об ослаблении санкций. Или хотя бы о не усилении их.

"Понятно, что в случае обострения Россия будет обвинять Украину в том, что это мы не хотим мира. Хоть все понимают, кто именно его не хочет, – подчеркивает Георгий Тука. – Явным сигналом, что эскалации не избежать, является и то, что недавно местные и российские медиа в ОРДЛО начали навязчиво вбивать в головы местных жителей месседж о "подготовке Киева к наступлению". Хоть на самом деле никаких видимых мероприятий, направленных на подготовку такого броска, не ведется".

Георгий Тука уверен, что Россия добивается того же, чего с первого дня агрессии на Востоке – создания очага нестабильности в Украине. Цель – постоянное давление на руководство Украины (и тут не имеет значения фамилия президента или премьера), чтобы те пошли на "хотели" Кремля: прямые переговоры с марионеточными режимами в Донецке и Луганске, что даст РФ выйти из-под санкции; внесение изменений в Конституцию с "минами" федерализации; сворачивание евроинтеграционных и евроатлантических устремлений.

Ранее риск обострения на донбасском фронте "Телеграф" обсудил с военным обозревателем, главредом "Апострофа" Денисом Поповичем. По его мнению, Кремль все сильнее давит на Киев с требованием определиться с позицией по Донбассу и выполнением Минских соглашений.

Делился своими мыслями по этому поводу и директор Института внешнеполитических исследований, конфликтолог Григорий Перепелица, который уверен, что завершить войну на Донбассе можно только силовым способом.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Георгий Тука, Война на Донбассе.
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