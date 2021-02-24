Боевики обстреляли мирных жителей на Донбассе, есть погибший

Во вторник, 23 февраля, пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и, кроме обстрелов позиций ВСУ из запрещенного вооружения, открыли огонь и по Хутору Вольный в Луганской области, в результате чего погиб мирный житель.

Об этом сообщает в среду, 24 февраля, пресс-центр операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"Для обстрелов мирного населения оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а также осуществили дистанционное минирование населенного пункта. Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17.25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения", - говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что первую медицинскую помощь пострадавшему оказали военные медиками, после чего он был доставлен в лечебное учреждение.

"Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС ранее сообщили, что за сутки 23 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, еще один - получил ранения.